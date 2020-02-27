四种健康生活方式 你都做到了吗？

这次疫情给体育健身行业带来新机遇的同时，也让人们认识到了健康生活方式的重要性。健康的生活方式是指有益于健康的习惯化的行为方式。这里所指的健康生活方式主要包含合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡4个方面。

如何合理膳食

合理膳食是指能提供全面、均衡营养的膳食。在新冠肺炎流行期间，建议适当食用鱼、肉、蛋、奶、豆类和坚果等食物，多吃新鲜蔬菜和水果，补充维生素与膳食纤维。食物种类多样，荤素搭配。

怎样适量运动

适量运动是指运动方式和运动量适合个人的身体状况。适量运动可增强心肺功能，改善耐力和体能，也可起到调节心理平衡，减轻压力，舒缓焦虑，改善水面的作用。运动应适度量力，选择适合自己的运动方式、强度和运动量。

为何戒烟限酒

吸烟能导致多种慢性病，包括多种癌症和心脑血管疾病等。孕妇吸烟易引起自发性流产、胎儿发育迟缓和新生儿低体重。被动吸烟同样会引起多种疾病，对青少年危害更大。吸烟的人不论时间多久，都应该戒烟。

如何保持心理平衡

心理平衡是指一种良好的心理状态，即能够恰当地评价自己，应对日常生活中的压力，有效率地工作和学习，对家庭和社会有所贡献的良好状态。对新冠肺炎出现恐惧、紧张、焦虑等应激障碍，一般通过心理调适可得到缓解。自我调适不能缓解的，建议到专业机构寻求帮助。

（以上内容引自《新冠肺炎健康教育科普手册》）

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