孕产妇防护应重视 出门就诊有策略

事有轻重缓急之分，在疫情期间更是如此。但对孕产妇来说不管是在疫情期间还是在其他时间都应保持好心态，不骄躁不懈怠。在这段特殊时期，保障孕产妇身体健康是每个家庭做好疫情防控的重点。

孕产妇居家防护措施

孕产妇在家做好防护的同时，还需要做好我健康监测与管理，每日注意体温、体重及呼吸道状况，定期监测胎动。

孕产妇自我健康监测与管理

如果孕妇出现鼻塞、咽部不适等轻症时，如14天内没有疫情高发地区旅行史、居住史或新冠病毒感染者密切接触史，无发热，可居家观察，充分休息，每日监测体温并自行观察症状轻重变化。

如果孕产妇14天内有疫情高发地区旅行史、居住史，或与确诊新冠病毒感染者有密切接触史，应根据要求居家或指定场所进行医学观察，观察期间需同时密切关注自身症状及监测胎动。如出现可疑症状（包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心岖吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等），不要惊慌，立即与社区管理人员或医学观察工作人员联系，准确告知自身健康状况，及时就医。

孕产妇就诊注意事项

另外孕妇去医院产检时，须做好自我防护，尽量缩短就医时间。提前预约，按照预约时间就诊，并遵照医院安排分时段就诊，不扎堆候诊和待检。候检等待时，尽量选择人少的地方候诊。应提前了解产检内容和流程，做好准备，尽可能减少在医院滞留时间。

中国疾控中心制图

外出就医时应避免乘坐公共交通工具，可选乘坐出租车或自驾车，必要时打开车窗，便于车内空气流通。另外，孕产妇要注意防寒保暖，避免感冒；孕产妇与陪同家属均应全程佩戴医用外科口罩或N95口罩；可随身携带免洗洗手液或消毒湿巾，保持手卫生；在路上和医院时，人与人之间尽可能保持距离（至少1米）。

接触医院门把手、门帘、医生白大衣等医院物品后，尽量使用手部消毒液，如果不能及时手部消毒，不要接触口、眼、鼻。回家后应妥善处理口罩，更换衣物，洗手，清洗面部、五官等暴露部位。外出衣物应尽快清洗消毒，外套置于空气流通处。如有发热，先去发热门诊进行排查，并配合医生做相关检查。（以上内容引自中国健康教育中心《新冠肺炎健康教育手册》）

疫情防控健康教育系列科普

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之二：疫情期间如何做好婴幼儿和儿童防护？ 家长要留神这些细节