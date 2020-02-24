关爱老年人 社区和养老机构要这样防控疫情

老年人免疫功能较弱，在新冠肺炎疫情期间，需要特别关注，做好疫情防护工作。对于社区和养老机构来说，要注意帮助老年人学习掌握预防新型冠状病毒感染的肺炎的个人防护措施、手卫生要求和健康习惯，勤洗手，避免共用个人物品，注意通风，落实消毒措施。

老年人体质较弱，在慢病群体中老年人占据了一大部分，很多人患有高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺等基础性疾病。在疫情期间，患有慢性病的老年人要坚持做到按医嘱规律服药，做好日常健康检测。保持营养均衡，饮食多样化，增强抵抗力。避免食物油腻、过甜、过咸，多吃粗纤维食物和多饮水。

社区要做好老年人健康档案的管理，每日开展晨检和健康登记。要全面掌握辖区内独居、空巢、留守、失能及患有多种慢性疾病的老年人信息，关注健康状况，做好健康管理。

对于养老机构来说，老年人群相对聚集，在疫情期间应减少不必要的人员进出，暂停来访咨询接待业务、志愿服务和社会实践等活动。工作人员上岗前做好防护措施，接触老人前、后均应洗手或手消毒，避免交叉传染。非一线工作人员尽量减少到老人居室及公共区域走动，且工作人员不得前往贩卖活禽或野生动物的市场。

另外，要确保环境清洁卫生，规范处理垃圾、污水、污物，消除鼠蟑蚊蝇等病媒生物孳生环境，做好机构内消毒工作，使用过的餐（饮）具应当煮、蒸30分钟以上。严格执行食品留样制度，在冷藏条件下存放48小时以上。农村敬老院等养老机构自养禽类、牲畜圈舍的每日清洁消毒。

老年人若出现新冠肺炎可疑症状，如发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、轻度纳差、乏力等症状时，应立即对该老年人单间隔离，避免与他人近距离接触，立即向当地社区卫生机构或疾控机构报告，协助开展相关调查处置工作。曾与可疑症状者有过无有效防护的密切接触者，应立即登记进行医学观察。同时，向民政部门报告和通知家属。陪同送医途中，老年人及其陪护人员应始终佩戴口罩，并尽量避免乘坐公共交通工具。

此外，如果出现入住老年人或工作人员确诊感染的，要及时向当地疾控机构和民政部门报告，协助疾控机构对密切接触者开展排查并实施14天居家或集中医学观察；每日至少进行2次体温测定，随访健康状况，随时做好记录；协助当地疾控机构做好养老机构终末消毒。

如经确诊是非新冠肺炎及其他传染疾病的老年人，需返回养老机构继续入住的，应在养老机构内隔离区观察14天无异常后入住；参与陪同护送的工作人员也应实施14天居家或隔离区观察。（以上内容引自中国健康教育中心《新冠肺炎健康教育手册》）

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