发热咳嗽莫要慌 带你深入了解新冠病毒

“知己知彼方能百战不殆。”在疫情防控期间每个人都是抵抗病毒的战士。众所周知新冠肺炎是因感染新冠病毒而引起的，但是你真的了解新冠病毒吗？

国家卫健委表示，从武汉市初发的不明原因肺炎患者下呼吸道分离出的病毒为一种新型冠状病毒，世界卫生组织（WHO）将其命名为2019-nCOV。病毒对紫外线和热敏感，56℃持续30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂，均可有效灭活病毒。

人民健康制图

发热咳嗽莫要慌 新冠肺炎与感冒、流感有区别

在武汉，不但新建了火神山医院、雷神山医院用来收治患者，还征用了体育馆、会议中心等建成方舱医院。新冠肺炎为何会如此兴师动众，它与普通感冒、流感又有何区别？

对此，《新冠肺炎健康教育手册》指出，三者的病原体不同，新型冠状病毒感染的肺炎的症状与普通感冒和流感存在一定的差别。

普通感冒主要是鼻塞、流涕、打喷嚏等上呼吸道症状，无明显发热、乏力、头痛、关节痛、周身不适、食欲不振等症状，一般上呼吸道症状较重，但全身表现较轻。

流感是由流感病毒感染引起的呼吸道传染病，发病急，会出现高热、咽喉痛、头痛、肌肉酸痛、乏力、食欲下降等症状。

新冠肺炎的主要症状是发热、乏力、干咳，少数患者伴有鼻塞、流涕、腹泻等症状，部分患者仅表现为低热、轻微乏力等，无肺炎表现，诊断还需要结合流行病学史和实验室检测结果。

病毒传播有途径 小心飞沫和触摸

如今，因新冠肺炎武汉“封城”并全面封闭了住宅小区，足不出户成了防控疫情最重要的手段之一，而实施这些措施主要就是为了阻断病毒传播途径。

新冠病毒主要传播途径是经呼吸道飞沫传播和接触传播。飞沫传播是指吸入患者或病毒携带者咳嗽或打喷嚏时喷出的呼吸道飞沫。而飞沫便是指直径> 5微米的含水颗粒，咳嗽、打喷嚏、大声说话，均可从口腔或鼻腔喷出飞沫。

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接触传播则分为直接接触和间接接触，直接接触传播是指皮肤或黏膜直接接触患者或病菌携带者。间接传播是指皮肤或黏膜接触患者或病菌携带者的痰液、血液、呕吐物、体液、分泌物、排泄物等，或接触被这些体液污染的物品、器具等。手常常扮演着间接接触传播的媒介，手在触摸被病菌污染的物品或器具后，通过揉眼、挖鼻等，使皮肤和黏膜沾染病菌。

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感染新冠病毒或无症状 密切接触者需做好防护

即便不小心感染上了新型冠状病毒，那么一定会出现肺炎症状吗？轻症病例中有一部分患者并没有肺炎表现，只有轻度发热或者偶尔有一些干咳；虽没有症状，但核酸检测是阳性的无症状感染者。

针对新冠肺炎除了确诊患者和疑似人群外，还有一部分是密切接触者，谁才是密切接触者呢？密切接触者指与新冠肺炎疑似病例、确诊病例和轻症病例发病后，无症状感染者检测阳性后，有如下接触情形之一，但未采取有效防护措施者：

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密切接触者需隔离观察14天，并了解病情观察和护理要点，掌握正确洗手、通风、防护和消毒方法。

密切接触者居家观察期间要多开窗通风，避免使用中央空调。佩戴口罩前后和处理用后的口罩后，应及时洗手。与家人接触时保持1米以上距离，尽量处于下风向。咳嗽打喷嚏时，用纸巾遮掩口鼻，不随地吐痰。避免使用共用物品，及时清洁消毒，以防交叉感染。清洗密切接触者使用过的物品时用普通肥皂或60-90℃的水清洗，避免甩动。（人民健康综合自《新冠肺炎健康教育手册》）