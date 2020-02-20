疫情期间如何做好婴幼儿和儿童防护？ 家长要留神这些细节

对于婴幼儿和儿童来说，保障他们的健康是全家乃至全社会的责任。那么，在疫情期间，家长应该如何做好自己孩子的防护呢？

1岁以下婴儿不宜佩戴口罩 以被动防护为主

照顾婴儿时看护人需主动戴好口罩，咳嗽或打喷嚏时一定要用纸巾将口鼻遮挡住（如果来不及用纸巾，则应用手臂完全挡住口鼻，然后再彻底清洗手臂），并将污染的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱/桶，用流动清水认真洗手。

冬春季节也是流感高发季节，婴儿需穿着合适，不要过度捂热或受凉。家中应定期通风，通风时，可以将孩子转移到另一房间以免受凉感冒。家长外出回家后要更换衣物、洗手后才能抱孩子。

尽量不带孩子到公共场所或密闭空间；尽可能远离其他人（保持距离至少1米）。孩子的物品、玩具和餐具需定期消毒，跟孩子玩耍前，要认真洗手。

儿童应避免外出 外出回家后首先要洗手

对于儿童来说，同样也应尽量减少外出，如必须外出，到医院或人员密集场所需给孩子戴好口罩，并养成良好的卫生习惯，不到处摸，不用手触摸或揉搓口、眼、鼻等部位。

外出回家脱去外衣并换鞋后，首先要认真洗手。在家中，普通肥皂或洗手液都可以，一定要用流动的清水冲洗，并且按照规范步骤洗手，仔细揉搓手上的每个部位。洗手完成后可以清洗面部，还可以清洗孩子鼻腔和漱口。

孩子生病莫着急 优先选择线上诊疗

（以上内容引自中国健康教育中心《新冠肺炎健康教育手册》）

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