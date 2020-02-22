预防家庭聚集性传播 家庭消毒你做对了吗？

在近期通报的多起聚集性传播中，家庭聚集性传播受到普遍关注。疫情期间做好家庭消毒至关重要，消毒是切断传染病传播途径重要措施之一。

新冠病毒对热敏感，56℃30分钟、乙醚、75％酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。家庭用可选择含氯消毒剂（如“84”消毒液）、含醇的消毒剂（如75％的酒精）。含氯消毒剂具有一定腐蚀性，达到消毒时间后，需用清水擦拭。

每天清洁家具 外出衣物勤换洗

家居表面保持清洁，门把手、电话机、手机、电视遥控器、桌面、地面等经常接触的表面，需每天清洁，必要时（如家中有身体状况不明客人来访等）可以用酒精或含氯消毒剂等按产品说明书擦拭消毒，也可直接使用消毒湿巾。

家人咳嗽、打喷嚏时要用纸巾掩住口鼻，用过的纸巾等垃圾要放入垃圾袋，并及时处理，其他家庭成员避免接触。

外出衣物经常换洗，必要时可以煮沸消毒，或按产品说明书使用含氯消毒剂等浸泡消毒。

屋有居家观察人员 公用物品需消毒

如家中有居家观察人员，推荐使用含氯消毒剂或氧化氢消毒剂，及时清洁、消毒家庭成员经常触碰的物品。如台面、门把手、电话机、开关、热水壶、洗手盆、坐便器等日常可能接触使用的物品表面，用含有效氯250-500mg/L消毒液擦拭，消毒作用时间不少于30分钟，再用清水抹布擦拭去残留，每天至少一次。用250-500mg／L的含氯消毒液进行湿式拖地，至少每天清洁消毒浴室和厕所表面一次。

对于密切接触者衣物、床单、浴巾、毛巾等，先按产品说明书使用 “84”消毒剂等浸泡消毒，再使用普通洗衣皂和清水清洗，或者用洗衣机以60-90℃的水和普通家用洗衣液清洗，然后完全干燥上述物品。将密切接触者使用的床上用品放入洗衣袋。不要甩动衣物，避免直接接触皮肤和自己的衣服。

处理垃圾时建议设置套有塑料袋并加盖的专用垃圾桶。用过的纸巾、口罩等放置到专用垃圾桶，每天清理，清理前用500mg/L-1000mg/L含氢消毒液喷洒或浇洒垃圾至完全湿润，然后扎紧塑料袋口。

另外，值得注意的是在清洁和处置台面、清洗衣物以及处理分泌物时，需要佩戴橡胶手套。摘除手套后，用流动的清水和肥皂或洗手液洗手。当居家观察人员被诊断为疑似病例后，要在专业机构的指导下进行相关消毒工作。

居家使用化学消毒产品 这些事项要注意

在家使用化学消毒产品时应注意化学消毒剂的漂白性、腐蚀性等。做好个人防护，如戴橡胶手套等防渗透手套。化学消毒剂要妥善保存，密闭瓶盖，放置在阴凉通风及儿童不易接触的位置。

以下是几类常见家用化学消毒产品使用方法：

75％酒精：直接使用，擦拭或浸泡小件物品，擦拭物体表面、皮肤和手等。要注意远离火源。

含氢消毒剂：建议根据产品标签说明书进行使用，常用的居家消毒浓度为250mg／L-500mg／L。可用于白色棉织物、耐腐蚀物品及物体表面的擦拭消毒，或者小件物品的浸泡消毒，如浸泡餐饮具，30分钟。

免洗手消毒剂：在手部没有可见污染时，可直接涂抹、揉搓使用，如果手部有污染时，可在洗净双手后使用，取适量手消毒剂（一般挤压或者按压手消毒剂瓶一次，挤出的手消毒剂不少于1mL），进行充分揉搓，1分钟后即可达到消毒作用。（以上内容引自中国健康教育中心《新冠肺炎健康教育手册》）

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