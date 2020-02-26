记牺牲在抗击疫情战场上的“白衣天使”（七）
孝感医生黄文军殉职：日看诊百余人 夫妻都在第一线
刘卿
图为孝感市中心医院医生黄文军。（来源：孝感中心医院网站）
“早点接我回家。”这是黄文军向妻子说的最后一句话，那里是他生命中最强的盔甲和最柔的地方。
“呼呼……呼呼……”黄文军躺在ICU病床上，给妻子打电话时呼吸很费力了，说话也不清晰，只能是医护人员代为表述。
2月23日19点30分，湖北省孝感市中心医院医生、副主任医师黄文军因感染新冠肺炎殉职，年仅42岁。
黄文军是谁？他是个怎样的人？
在同事眼中，“他笑容憨厚，不急不躁，很少能按时下班和吃饭”；
在授课的学生眼中，“他讲课风趣，人很和蔼，门诊经验丰富”；
在病人眼中,“他有耐心，不打断病人说病情”；
在驻村期间，不少乡亲虽没见过他，就知道了他的名字。
“当医生的就这样，免不了的，这是职业性质。” 黄文军一直这样评价自己。
如果没有这次疫情，黄文军在微信朋友圈里计划着，这个春节是“冬日暖阳”“咖啡与猫”……而这一切，随着疫情突发，都改变了。
“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之，我申请去隔离病房，共赴国难。”1月24日除夕，湖北孝感发现首个病例并发布"封城"通告。当晚，黄文军发短信给科室主任，申请加入这场战“疫”。
疫情早期，呼吸与重症医学科、发热门诊人满为患，门诊量剧增。有这样两组数据：
1月23日，呼吸内科门诊量351人次，其中黄文军看诊109人；
1月25日，呼吸内科门诊量151人次，其中黄文军看诊66人。
除守在呼吸科门诊、发热门诊岗位，他还兼顾病房查房，作为呼吸内科总住院医师，协助全院新冠肺炎会诊救治工作。从年前腊月二十七开始到正月初二，每天就像一个陀螺，不停在门诊、病房连轴转。
1月27日，黄文军开始出现新冠肺炎病发症状，居家隔离两天后，妻子胡小平将他紧急送院。胡小平也是孝感市中心医院检验科的一名医生，疫情发生以来夫妻俩一直工作在防疫一线。
人只有在关心别人的时候，才会忘记自己。
在医院的网站上，一位叫夏新鼎的患者，在2017年写给黄文军一首藏头诗《赠黄文军医师》：
黄经传继五千年，
文武中西合璧金，
军队强攻关键点，
好多患者赞冰心。
“早点接我回家”，是黄文军的最后心愿；武汉病了，万千“黄文军”们同时间赛跑、与病魔较量，为生命接力。他们的身后是万家灯火，是期盼他们平安归来的父母、妻子、孩子。
让新冠肺炎病人早日康复，回归家庭，这也是全社会的希望。
图为黄文军朋友圈。（来源：孝感中心医院网站）
（综合孝感中心医院网站、中国青年网、环球网、东方网等报道）
附：记牺牲在抗击疫情战场上的“白衣天使”
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