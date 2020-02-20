防疫“老兵”蒋金波：“我服从我响应 召之即来战之能胜”

图为蒋金波（右二）和同事们在办公室吃饭。（图片来源：大余县宣传部提供）

“朱主任，我是蒋金波的儿子，我爸现在身体不舒服。”1月28日21时，江西赣州大余疾控中心主任朱鸿的电话响了，来电显示是老同事蒋金波。电话那头传来声音，“爸爸在我身旁嘱咐，替他请假，请您帮助安排好原本他的工作。”

挂了电话，朱鸿想，这十几天蒋金波一直没得歇，可能是太累了。但朱鸿没有想到，这是老同事最后一次打来电话。

1月28日，23时50分，蒋金波因劳累过度突发心梗，经抢救无效不幸去世，时年58岁。从1月15日到28日，他一直守在岗位上。

蒋金波，江西省赣州市大余县疾病预防控制中心的医师，在疫情期间负责在隔离病房进行流行病学调查。

“感觉怎么样，还在发热吗？”“之前有没有去过武汉啊，湖北呢？”“过年回来后去过哪里，接触了哪些人？”……在隔离区病房，询问一个新冠肺炎病人需要1小时，在生命最后一日，蒋金波一大早来到病房，一共询问登记了5位病人。

“那天忙完已经是中午一点多了，他简单吃了碗泡面。”同事王美英对蒋金波说，“你看起来气色不好，要不请假休息半天？你年龄大了，大家会理解的。”

“现在是关键时期，我是‘老兵’但不做‘逃兵’。”蒋金波摇摇手，又和同事下乡消毒去了，直到傍晚6点多才回单位。

图为蒋金波在单位做“兼职司机”。（来源：大余县宣传部提供）

因为疾控中心缺少专职司机，蒋金波还自愿担任着“兼职司机”，往返火车站、汽车站、高速路口、超市等场所，进行防疫防控工作。在此之前，他刚刚完成了持续20天的高强度调查项目，每天都是早上5点起床，23点才能到家。

疫情发生以来，大余县疾控中心发出了《众志成城，防控疫情——致中心全体职工的倡议书》。至今，在工作群里还保留着蒋金波的回复——“我服从，我响应，召之即来，来之能战，战之必胜！”

非典疫情、禽流感、猪链球菌病……蒋金波在家乡大余工作了38年，这些重大卫生事件他都参与了。原本再过两年，蒋金波就要退休了，“等退休后，带着老伴出去旅游” 。

蒋金波常对儿子说，“生活平平淡淡就好，工作要努力”“老实做人、老实做事”……他的儿子蒋太辉，简单为父亲办完后事，便回到了村里的检测站日夜值守，他现在是一名入党积极分子。

“疫情还没结束，村里人多、面广、卫生条件弱，多一个人多一份力量。父亲做的是医疗工作，我是在基层一线，两个战场、一个目标，要尽快控制住疫情。” 蒋太辉说。

蒋金波倒在了防控前沿，他是无私忘我、负重担当的“白衣战士”；蒋太辉扛起了父亲的遗志，依然坚守在乡村防控一线。逝者安息，生者奋然，唯有再接再厉，坚决打赢疫情防控战。（江西省赣州市大余县宣传部提供部分资料）

图为蒋金波在工作群的留言。（来源：大余县宣传部提供）

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