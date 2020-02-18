万家灯火与一碗泡面 毛样洪医生：倒在了入闽防控“北大门”

“爸，大年初一的，不能在家多留会吗？”儿子不曾想到，这是和父亲最后一次对话。

“多付出一分，大家就安全一分。”毛样洪穿上外衣，要去检查点了，今天晚上是他执勤。

夜幕降临，身后的县城万家灯火，温馨祥和；寒风凛冽，毛样洪手里的额温枪“不太听话”，经常要用加热器烤烤才好使。

浦城县，素有福建“北大门”之称，为了防控突发新冠肺炎疫情，全县从1月24日起，在入境卡口设置了监测点，不间断对车辆进行登记，对人员测体温。

图为毛样洪医生生前的最后一餐。（来源：互联网）

毛样洪，中共党员，福建省南平市浦城县仙阳镇中心卫生院副院长。他今天的任务是在忠信高速检查站监测点，从16时坚守到24时。为了增加体力，毛样洪吃了他在大年初一的晚餐，有同事无心之举拿手机拍了下来，画面虽是模糊，但很好辨认——一盒泡面便是全部。

之后，毛样洪在通道边缘，挨个车辆询问从哪来，并测量乘车人员体温，在纸上登记信息……工作虽是简单机械，但意义却不可轻视，外防病毒输入，是防控工作的重中之重。

时间的指针转到了21时许，当毛样洪正准备对一辆车进行检测，车主误将油门当成刹车，车辆突然失控，拖拽着毛样洪冲出去数十米远……

最终，由于抢救无效，毛样洪牺牲在了疫情防控的工作岗位上。

“基层医生，日常的工作量大呦，像镇上的医院科室没有分得那么精细，毛样洪负责的是全科，工作量更大。”熟悉毛样洪的人说，毛样洪从16岁进入乡镇卫生院工作，一干就是36年，和日常接触的患者亲得很，大家也都很认可毛样洪。

对抗重大传染疫情，毛样洪不是第一次，他在2003年“非典”时期就参与了一线工作，连续数月坚守工作站，并被评为“福建省卫生系统先进工作者”。

毛样洪是医务工作者的一员，也是基层防疫的一个缩影。在这场防控战中，他们发挥着重要作用，付出汗水甚至生命。要向战斗在防控一线的工作者致敬，正是有人迎风坚守，华灯初上时才更加绚烂。

（综合新华社、闽北日报等媒体报道，及梳理网络相关资料）

附：记牺牲在抗击疫情战场上的“白衣天使”（一）

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