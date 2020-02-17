用生命诠释坚守 徐辉医生:“与病毒战斗，挽救更多生命”

人民网北京2月17日电 （记者李彤）2月7日零点03分，连续奋战18天后，南京市中医院副院长徐辉的生命戛然而止，由于积劳成疾，这位“白衣战士”牺牲在了疫情防控战场上。

徐辉，女，1968年4月生，汉族，江苏宜兴人，1991年7月参加工作，2001年10月加入中国共产党。

“从没见她高声说话，很沉稳”、“好像从不生病、不知疲倦”、“太突然了，前一天还在开会，是累到极限了”，在同事们眼中，徐辉是和蔼可亲的老大姐，干在一线抓业务的领导；而在丈夫眼中，“徐辉脑子里想的都是病人”，“这段时间，她回到家一直在打电话，听得出非常焦急”。

何止是“焦急”，要做到“万无一失”，因为“一失万无”。这连续18天，徐辉没日没夜，全心投入。

1月23日，她担任南京市中医院新冠肺炎防治指挥部副组长和防控工作小组组长；

1月25日，她为驰援湖北的同事们整理防护物资，送到高铁站还反复叮嘱：“一定要注意安全，做好防护工作”；

这些天，徐辉在防控一线、在病房、在门诊，带领同事们制定了《南京市中医院新型冠状病毒感染的肺炎中医诊疗方案》，明确了应急预案、组建发热门诊、设置隔离病房、筹集防控物资……哪些病人需要留院观察？如何加强隔离？怎样对医护人员进行保护？她都一一参与。

图为南京市中医院副院长徐辉。来源网络

徐辉的同事说：“如果隔离区病人发热，要走哪个门去检查、按哪条路线返回，徐辉都想到很细，要考虑避免造成感染。这些天徐院长常说，‘这就是打仗，和病毒战斗、和时间赛跑，跑赢了，我们就能挽救更多生命、获得更多安全’。”

直到2月6日晚上，徐辉在参加完一个会议后，拖着疲惫身体回家，倒下就再没醒来。实则，前几天她就感觉到身体不适了——左下肢出现胀痛。6日中午，普外科同事曾建议她“赶紧做B超检查一下”，但徐辉下午“忙忘了”。

“2月6日晚上，妈妈在电话里说马上到家，要休息一下”，徐辉的女儿说：“我还计划第二天陪妈妈一同去检查，没想到，她突然间就倒了下去。”

作为南京市中医院副院长，徐辉仍然坚持在门诊坐诊。如今，在南京市中医院网站上，徐辉的出诊时间永远定格在了“周三上午”。

光辉的“辉”，有光彩、照耀之义。2月11日，中共南京市委发布了《关于追授徐辉同志“南京市优秀共产党员”称号的决定》，“新冠肺炎疫情发生后，徐辉同志挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，连续18个日夜奋战在防疫一线”、“是在我市防疫斗争中涌现出的先进典型，是全市共产党员的学习榜样。”

省委书记娄勤俭对徐辉同志的先进事迹专门作出批示，号召要向她学习，共同努力，打赢疫情防控阻击战。

作为中国共产党员，徐辉用实际行动诠释了共产党员的初心使命，践行了坚守信念、对党忠诚的本色；

作为医务工作者，徐辉做到了恪尽职守，救死扶伤，健康所系，性命相托。

图为南京市中医院网站截图。

在51年的人生道路上，徐辉曾获得过不少荣誉称号，而在公众心里还有一块勋章要授予她，虽是无形但重达千斤，那便是“人民好医生”。

岁月静好，皆因有人舍生取义；战斗还在继续，缅怀英雄，继续战斗，迎接胜利！

（综合江苏省广播电视总台、南京日报、新华日报等报道）