一张自拍照背后：“90后”医生宋英杰的坚守与担当

图为宋英杰在抗击疫情岗位上的自拍照。（来源：衡阳广电网）

蓝色医护帽、透明护目镜、浅蓝色口罩、白色大褂……这张自拍照片中，人物的真实面容无法看清，但能看到一双充满朝气的眼睛。

照片里的人叫宋英杰，是个“90后”，牺牲时不满28岁，劳累过度引发心源性猝死。

“他是太累了……”衡山县东湖镇马迹卫生院院长赵德雄说，抗击新冠肺炎疫情以来，宋英杰从1月25日到2月3日，每天在高速路口收费站值班，检测过往人员体温，负责单位医疗物资分发，2月3日回到医院宿舍突然倒了下去。

宋英杰的家人说：“大年初一那天，宋英杰接到单位疫情值班通知，便赶到40公里外的岗位上，和同事们一起在岳临高速东湖收费站，为过往人员检测体温。”

自1月22日，湖南衡山县发现首例疑似新冠肺炎病例以来，防疫工作压力格外大。宋英杰是衡山县东湖镇马迹卫生院药剂组副组长，除要做好本职工作外，还要去东湖收费站增援。“我年轻，我扛得住，这些事情让我来”，成了他的口头禅。

“这太突然了，那么年轻就……心情有点复杂……”，宋英杰的同事说：“我们敲门，里面长时间没有反应，撞开门后发现，他已经不行了。”

图为宋英杰的宿舍。（来源：央视新闻客户端）

宋英杰的家人说：“发现他时，上身还穿着毛线衣，估计衣服还没来得及脱完，就倒了下去。”

“热情好学”“自学考了药剂师证”“挺努力的小伙子”，在同事眼中，宋英杰是个工作勤恳踏实的热心肠。“他本来有机会去上级医院工作，最终选择留下来，现在主持卫生院药剂组全面工作了。”

近日，衡阳市总工会追授宋英杰“衡阳市五一劳动奖章”荣誉称号，号召广大职工以宋英杰为榜样，对党忠诚，为民服务，恪尽职守，无私奉献。

医者仁心，不辱使命。这些天来，有太多奋战在疫情前沿的照片，传递出感动和震撼——被口罩勒出的醒目血痕、被手套里汗水浸泡的发皱皮肤、痊愈者踊跃献血支持救治……在这些照片中就有一张看不清面容的，让我们记住他——“90后”宋英杰。

图为宋英杰证件照。 （来源：央视新闻客户端 )

（综合央视客户端、中国新闻网、衡阳广电网等报道）

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