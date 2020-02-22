推迟婚期上“疫”线 “90后”医生彭银华殉职

图为同事们在追思本上追忆彭银华医生。（来源：环球网）

“吃了你的喜糖，却没能参加你的婚礼”“记得你来金银潭报道那天，是那么阳光”“以身为盾，筑起防线”……追思本上如是写着。

2月21日，武汉市江夏区第一人民医院会议室，搭起了简易的追思厅，桌上的本子里写满了医护人员追忆彭银华医生的话语。

彭银华，男，1990年12月生，湖北人，武汉市江夏区第一人民医院/协和江南医院呼吸与危重症医学科医生。在抗击疫情一线不幸感染新冠肺炎，经抢救无效，彭银华于2月20日21时50分去世。

“疫情不散，婚期延迟”，这是彭银华与妻子的约定，大年初八本应是彭银华最期盼的日子，办公桌里还有没来得及发出去的请柬。

“从医院首例患者确诊、到组建隔离病区、参与医疗救治，彭银华在隔离病区守了快一个月，‘白班加夜班’轮班倒。”彭银华的同事说，虽然陆续有医生加入进来压力缓解了，但他还是选择守在这里。

大年三十，同事们提出让他回家休息，陪陪“未过门的妻子”。彭银华也只是简短通了电话，又穿上了隔离衣，回到防控一线。

不间断接诊患者、过度劳累、抵抗力下降，彭银华倒下了。1月25日正月初一，他不幸感染新冠肺炎，入住江夏区第一人民医院治疗。1月30日，彭银华病情加重，紧急送往武汉市金银潭医院治疗。

微博认证为武汉市金银潭医院护士的网友，在病房给彭银华拍下了这样一张照片，照片里彭银华躺在病床上，一只手摆着“V”手势，看着镜头，微微笑着。“他一直是乐观阳光，积极配合治疗。”

但随后几天，彭银华病情突然变化，2月9日、10日前后，肺部酸中毒严重，因为肾衰竭做了透析。最终不幸在2月20日去世。

在彭银华的朋友圈里，永远留下了这样一段话：“我要向这些积极分子学习，申请入党，打赢这场没有硝烟的战争。”

2月21日，武汉天空飘起小雨。江夏区第一人民医院大楼前，12台急救车警铃低鸣。没有婚礼殿堂的音乐，同事们在用自己的方式致敬彭银华——这位守在隔离病区的年轻医生。（综合长江日报、环球网、生命时报等媒体报道）

图为彭银华在病床上的照片。（来源：生命时报）

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