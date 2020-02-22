热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

记牺牲在抗击疫情战场上的“白衣天使”（六）

推迟婚期上“疫”线 “90后”医生彭银华殉职

崔元苑

2020年02月22日17:33 来源：人民网-人民健康网

图为同事们在追思本上追忆彭银华医生。（来源：环球网）

“吃了你的喜糖，却没能参加你的婚礼”“记得你来金银潭报道那天，是那么阳光”“以身为盾，筑起防线”……追思本上如是写着。

2月21日，武汉市江夏区第一人民医院会议室，搭起了简易的追思厅，桌上的本子里写满了医护人员追忆彭银华医生的话语。

彭银华，男，1990年12月生，湖北人，武汉市江夏区第一人民医院/协和江南医院呼吸与危重症医学科医生。在抗击疫情一线不幸感染新冠肺炎，经抢救无效，彭银华于2月20日21时50分去世。

“疫情不散，婚期延迟”，这是彭银华与妻子的约定，大年初八本应是彭银华最期盼的日子，办公桌里还有没来得及发出去的请柬。

“从医院首例患者确诊、到组建隔离病区、参与医疗救治，彭银华在隔离病区守了快一个月，‘白班加夜班’轮班倒。”彭银华的同事说，虽然陆续有医生加入进来压力缓解了，但他还是选择守在这里。

大年三十，同事们提出让他回家休息，陪陪“未过门的妻子”。彭银华也只是简短通了电话，又穿上了隔离衣，回到防控一线。

不间断接诊患者、过度劳累、抵抗力下降，彭银华倒下了。1月25日正月初一，他不幸感染新冠肺炎，入住江夏区第一人民医院治疗。1月30日，彭银华病情加重，紧急送往武汉市金银潭医院治疗。

微博认证为武汉市金银潭医院护士的网友，在病房给彭银华拍下了这样一张照片，照片里彭银华躺在病床上，一只手摆着“V”手势，看着镜头，微微笑着。“他一直是乐观阳光，积极配合治疗。”

但随后几天，彭银华病情突然变化，2月9日、10日前后，肺部酸中毒严重，因为肾衰竭做了透析。最终不幸在2月20日去世。

在彭银华的朋友圈里，永远留下了这样一段话：“我要向这些积极分子学习，申请入党，打赢这场没有硝烟的战争。”

2月21日，武汉天空飘起小雨。江夏区第一人民医院大楼前，12台急救车警铃低鸣。没有婚礼殿堂的音乐，同事们在用自己的方式致敬彭银华——这位守在隔离病区的年轻医生。（综合长江日报、环球网、生命时报等媒体报道）

图为彭银华在病床上的照片。（来源：生命时报） 

附：记牺牲在抗击疫情战场上的“白衣天使”

用生命诠释坚守 徐辉医生:“与病毒战斗，挽救更多生命”

万家灯火与一碗泡面 毛样洪医生：倒在了入闽防控“北大门”

一张自拍照背后：“90后”医生宋英杰的坚守与担当

武昌医院院长刘智明殉职 牺牲前最怕传染别人

防疫“老兵”蒋金波：“我服从我响应 召之即来战之能胜”

(责编：崔元苑、李彤)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn