武昌医院院长刘智明殉职 牺牲前最怕传染别人

图为武昌医院院长刘智明。（来源：武昌医院网站）

人民网北京2月19日电 （记者刘阳 韩基琛 欧阳易佳）2月 18日，武汉市卫生健康委网站发布公告，“武汉市武昌医院党委副书记、院长刘智明同志，在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中不幸染病，经全力救治无效，于2020年2月18日10:54分去世，享年51岁。”

18日15时，武汉同济医院中法新城院区。当人民网记者赶到时，运送刘智明遗体的车辆刚刚启动，亲人、同事难掩悲痛。

“怕影响大家士气，刘院长是悄悄住进病房的，当时知道的人很少。” 刘智明的同事说，在病床上，刘智明多次询问之前和他工作接触人员的身体状况，害怕自己把病毒传染给别人。

图为运送刘智明遗体的车辆驶离。（人民网记者 刘阳摄）

刘智明，湖北十堰人，1969年生，1991年毕业于武汉大学医学院，现为武汉市武昌医院院长。北京协和医院援鄂抗疫国家医疗队队长、感染内科主任李太生在接受媒体采访时透露，刘智明因有心脏病基础，后因肺炎引起并发症而去世。

“刘智明出身农村，一路奋斗，喜爱钻研，除了自己的专业，还喜欢研究医疗建筑。”熟悉刘智明的人说，刘智明愿意帮助别人，医院里很多医生的成长，都能找到刘院长帮助的印记。

武昌医院工作人员说，1月22日傍晚，武昌医院被宣布为收治新冠肺炎的定点医院，刘智明组织全院职工召开了动员会。在会场，他说，“这是项艰难而光荣的任务，一定要不辱使命！”

23日，武昌医院开始转运新冠肺炎病人，可要把近千患者安全转运到对口医院，谈何容易，这是一个浩大工程。从白天到凌晨，数十辆救护车警铃声未曾停断，当天刘智明就没怎么合眼。

接下来，医院的改造刻不容缓。要将综合医院改造成具备收治呼吸道传染病能力和配套相关设施的场地，思路千头万绪、工作又十分具体，刘智明始终参与，现场查看。

防护用品、药品供应、医护和病人的用餐、职工临时住宿……要保障全院1000余位职工和500余位病人的治疗和生活，不是一件简单的事情。

“其实他那时已经开始发烧，戴着口罩，和大家保持着距离”“医院改造完，病人像潮水一样涌入发热门诊”“床位很快就不够了，他又安排后续工作”……刘智明的同事说，当医院救治工作步入正轨时，刘智明住进了病房。

趁着会诊、查房时，身边的同事去看望刘智明，“那时他已经很虚弱了，戴着面罩，无法自主活动，翻身都无比艰难。”

“有的人忍不住哭起来，他还是坚强对我们微笑，还一字一字鼓励我们。”救治刘智明的医护人员讲，刘智明院长鼓励他们说：“疫情会很快结束的，我有信心”“等我好起来，大家再一起工作”。

图为刘智明于2月11日最后一次发朋友圈。

“以我生命，守护生命”“向英雄致敬，刘院长，一路走好”“泪目！自己尚在危机，还在想着别人”……对于刘智明的去世，不少网友在人民网微博账号上留言，向在防控疫情一线的医务工作者致敬。

18日下午，受中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰委托，国家卫生健康委副主任于学军代表中央赴湖北指导组，前往武汉同济医院中法新城院区，对刘智明院长不幸逝世表示哀悼，向刘智明同志家属表示深切慰问。“刘智明同志是我们的好榜样，自疫情发生以来一直战斗在一线，为救治患者贡献自己的力量，我们不会忘记。”

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