“强县域 千县行”全国片区交流会浙江站启动

人民网北京11月26日电 为充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，帮扶其他县级医院共同发展，进一步推动县域医疗服务体系建设，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办, 恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会于25日在浙江杭州举行。

“强县域 千县行”全国片区交流会浙江站现场

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处处长王毅，人民网总裁办公会成员、人民健康董事长孙海峰，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰，浙江省卫生健康委医政医管与药物政策处处长俞新乐，浙江省卫生健康委医政医管与药物政策处主任科员陈彬鑫，以及200余位来自浙江省县级医院书记院长参会，对如何提升县级医院综合能力进行探讨与交流。

据了解，为推进实施健康中国战略，落实县级医院功能定位，提升县级医院综合服务能力，满足县域居民不断增长的医疗服务需求，推进构建分级诊疗制度。在国家卫生健康委员会医政医管局指导支持下，人民网·人民健康于今年8月以“强县域、千县行”专项活动为主要抓手，开展了县级医院综合能力提升典型案例宣传活动，分地区、分类别组织交流沟通，加强学习，开展典型案例征集，充分挖掘先进经验并加强推广。

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处处长王毅发言

“分级诊疗制度建设，是卫生与健康大会中提出的五项基本医疗卫生制度的第一项。通过县域医院的建设，既能发挥县域服务体系的龙头辐射作用，也同时能够发挥兜底作用，让县域内各医院覆盖、辐射所有群众。”国家卫生健康委医政医管局医疗资源处处长王毅认为，国家卫生健康委为力争到2020年，实现全国有1000家县医院达到县域医院医疗服务能力的推荐标准，在着力推进县域医共体建设。今年将印发医联体考核管理办法，将紧密型医疗联合体考核提到日程上，让每个医联体发挥效能和作用，使各层级医疗机构落实自身功能定位，实现基办分支，让更多医务人员有发挥能力和特长的机构。他表示， 此次在浙江举行“强县域 千县行”交流活动，既能发挥浙江省的示范带头作用，也希望各县域医院借此机会相互学习促进，使全国县医院均达到服务能力推荐标准。

“县级医院的建设与发展，不仅关系到我国医疗卫生体制改革成败和分级诊疗制度的落地，更关系到广大人民群众的健康与幸福。县域医院的发展建设，是进一步深化医疗改革的重要内容。”人民网总裁办公会成员、人民健康董事长孙海峰指出，人民网·人民健康将充分发挥线上传播优势，每年将定期开展全国县级医院综合能力提升典型推选活动，邀请典型医院的院长及学科带头人进驻人民好医生APP和人民健康大讲堂，传播分享改善医疗服务经验的典型经验；还将建设县级医院党建云平台，打造全国首批500家县域公立医院智慧党建范本，扎实推进县级公立医院“不忘初心、牢记使命”主题教育，助力夯实医院组织建设。

浙江省卫健委医政医管与药物政策处处长俞新乐致辞

“近年来依托‘双下沉、两提升’项目及医联体工作的推进，浙江省各县级医院在服务能力和管理精细化层面均得到大幅提升。”浙江省卫健委医政医管与药物政策处处长俞新乐介绍，从2017年开始，浙江省将几千家乡镇卫生院和几百家县级医院整合成160余个县域医共体，为统筹县域资源奠定了基础，为提升整体县域医疗服务能力注入了推动力。但对于浙江县域间资源不平衡、医疗资源配置不充分的问题，要组织好县级医院积极参加“强县域 千县行”全国片区交流会，通过交流和学习，借鉴兄弟省份的正确做法，充分领会国家卫生健康委医政医管局未来对县域医院能力提升的要求，持续提升浙江县域医疗服务能力。

“强县域 千县行”全国片区交流会、全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动浙江站启动仪式

随后，国家卫健委医政医管局医疗资源处处长王毅，人民网总裁办公会成员、人民健康董事长孙海峰，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰，浙江省卫健委医政医管与药物政策处处长俞新乐，人民网·人民健康强县域千县行专项组负责人李镕君，江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理刘涛共同宣布“强县域 千县行”全国片区交流会、全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动浙江站启动。

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰发表《县域医共体的创新发展》主题演讲

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰在《县域医共体的创新发展》主题演讲中表示：“医联体和医共体是分级诊疗中的两个抓手，医共体建设尤为重要。建设医共体可分为初创，建章立制，将质量、管理、服务进行标准化，并在标准化基础上进行精细化管理和绩效管理四个阶段。目前发展医共体的最好方式，是帮基层建立质量管理服务标准。在医共体中，有效的团队建设既要有信息化的支撑，也要有精细化的管理。他还指出，当前紧密型医共体面临需要一把手推动、大医院吸收病人后不愿下沉、医共体各单元之间缺乏激励约束和利益分配机制以及配套政策等难点。为解决这些难点，应捋清县域医共体绩效管理创新的操作思路，通过测评诊断、项目梳理、实施标准化绩效和内部协同和外部评价结合四个阶段。

在《全面推进县医院服务能力建设》主题演讲中, 王毅不仅介绍了县级医院的定位、推进县医院能力建设的重要意义，还从科室设置、设备配置、人力资源补充、信息化建设和临床专科服务能力提升等方面详细介绍了我国全国推进县医院服务能力建设的基本情况。他表示：“下一步工作重点是开展新一轮五百强县医院能力提升工程；继续做好城乡医院对口支援工作；网格化布局组建县域医共体和推进远程医疗服务体系建设。”

浙江省卫生健康委医政医管与药物政策处主任科员陈彬鑫进行《公立医院绩效考核有关政策解读》主题分享

在《公立医院绩效考核有关政策解读》主题分享中，浙江省卫生健康委医政医管与药物政策处主任科员陈彬鑫总结了我国今年公立医院绩效考核的工作内容，以及质量安全、合理用药、服务流程等十四项内容的各个指标；分析了国家绩效考核平台的相关内容后，汇报了浙江省对于个别指标进行的调整，以及进行绩效考核开展的相关工作。他表示：“以后浙江省各个县市的卫生健康行政部门会参与到考核工作中，可以通过浙江省健康绩效考核平台，看到医院的实时数据，在日常工作中做好监管。”

在25日下午进行的县域医疗重点建设经验分享环节中，五位嘉宾分别围绕“管理能力”“学科建设”“党建工作”“医院宣传”四个方面进行了精彩分享。

中国共产党新闻网大项目组高巍以《公立医院如何进行党建宣传》为题发言

中国共产党新闻网大项目组高巍进行了《公立医院如何进行党建宣传》主题分享。他将觉建的定义、内容及开展形式进行详细介绍后指出：“人民党建云即将推出的公立医院党建云栏目，将成为学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想的首选终端，而且会成为覆盖全国医院系统的学习教育党员管理体系，并且成为全国公立医院创新做法典型经验的集中展示平台。该平台是发挥广大医院党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用的沃土。”

浙江省温州市苍南县人民医院院长郭廷建发表《党建引领 文化凝聚 促进医院健康发展》主题演讲

浙江省温州市苍南县人民医院院长郭廷建带来了《党建引领 文化凝聚 促进医院健康发展》的主题演讲。在介绍了苍南医院的概况后，他表示：“党建引领，我们要铭记的底线是办医方向。惠及的对象是百姓健康。苍南医院进行了4方面的引领，在政治上体显出了党委领导下的院长负责制，用标准化引领提炼了自己的品牌，还在人才引领进行了尝试，在行风方面开展相应工作，并将七个风险较大的科室设为示范点，通过了GCR认证，进入了三级医院水准。

湖北省黄冈市黄州总医院院长邓光锐进行《改在实处，革在深处》主题分享

湖北省黄冈市黄州总医院院长邓光锐用创新、融合和共享等关键词作为概括，发表了题为《改在实处，革在深处》的演讲，从多方面分享了医共体建设的心得和经验。“现在，黄州总医院已突破了县级公立医院壁垒，实行了学科重新整合，从大学可组织架构管理平台按照人员整合为基础，业务协同为过程，绩效考核为结果、数据展示为评价的共建构想，人才横向组合。”邓光锐说。

广东省高州市人民医院院长王茂生以《建立与县域百姓需求侧相适应的健康服务体系》为主题发表演讲

广东省高州市人民医院院长王茂生带来了《建立与县域百姓需求侧相适应的健康服务体系》的主题演讲，对于高州市人民医院的具体工作以及取得的成绩进行了详实地介绍。王茂生表示：“县域医院真正要做好的，是专科建设能力。目前所有的医疗改革都是从供给侧说，很少去从需求侧看。老百姓需要的医改就是看病不要贵、不要难，针对这一点我们建立了一个需求侧的健康服务体系，做到了大病不出县，常见病不出镇，小病尽量在村里解决。”

北京大学第一医院心血管内科主任霍勇进行《县域心血管学科建设》经验分享

北京大学第一医院心血管内科主任霍勇，则进行了《县域心血管学科建设》的经验分享。涵盖了胸痛中心的建立，县域医疗体制改革，到未来医共体建设，乃至健康中国的建设等诸多内容。霍勇认为：“未来在县域应打造危急重症救治、诊疗中心的慢病筛查和救治管理、健康管理预防筛查‘三张网“，这三张网的核心应以国家建立的医疗体系和信息化建设为主轴，通过学科中心的建设作为动力。县域的学科发展和医疗机构作用，应更加有方向，真正的作为健康中国发展的一个重要支撑。”

与会的浙江省各县域医院代表们认为，参加此次分片区交流会是一次学习进步的好机会，他们将进一步沟通交流，取长补短，汲取嘉宾和其他代表的经验为提升自身所在的县级医院医疗服务能力而努力。