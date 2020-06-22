霍勇：实现防治结合 让县域医疗真正承载公众的实际需求

6月21日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“战‘疫’大考 县域医院管理再提升”研讨会召开，与会嘉宾重点围绕我国县域医疗机构现状以及发展创新方面话题进行探讨，为县域医疗机构的发展建言献策。中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院心内科教授霍勇表示，要进一步完善县域医疗公共卫生服务体系，实现“三个体系、一张网”，真正让县域医疗机构承载未来中国大部分公众健康疾病防救治实际的需求。

县域医疗机构是国家医疗卫生体系中重要组成部分。霍勇表示，近年来中国县域医院联盟致力于县域医院学科中心建设，推动重大疾病关键环节上标准化、体系化建设。不仅要横向加强县域医院多学科的整合，提升学科能力，更重要的是纵向实现院前院中院后的一体化的医疗服务。在推动一体化医疗服务中，不断地使医疗机构和更加基层的医院、一级医院、社区医院更加有效地连接。以学科提升为抓手的同时，实现急诊急救体系、慢病管理体系和健康筛查体系，在信息化建设的基础上，形成有效的区域覆盖的一张网。

“疫情期间，我们看到很多地方，尤其在湖北武汉，胸痛中心、卒中中心在抗疫过程中发挥了重要的作用。应该把县域医疗机构重新定位，将基层医疗作为区域内的医疗中心。”霍勇表示，后疫情时代，要进一步完善县域医疗公共卫生服务体系，提升县域医院的诊疗能力，真正让县域医疗机构承载未来中国大部分公众健康疾病防救治实际的需求。

在对于未来县域医疗机构的发展，霍勇表示，县域医疗机构的能力提升将是一个漫长的过程，如何真正地实现防治结合是未来大家共同的话题。未来要进一步推动专科医联体的建设，有效地推进县域医疗机构能力的提升，同各级医疗机构一起为医疗体制的改革和健康中国的建设共同努力。