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全国县级医院能力提升典型案例宣传活动

王莉莉:县医院能力建设是实现分级诊疗的根本

2020年08月25日14:20 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月25日电 8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州贵阳举行。会上，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王莉莉表示，县医院是农村三级医疗卫生服务网络的龙头，必须具备当地医疗卫生最强的决策能力，才有可能实现县域医共体的建设。

王莉莉强调，县级医院能力建设是实现分级诊疗格局的根本措施，只有增强县医院能力才能真正实现医疗资源平衡，缩小城乡差距，形成分级诊疗格局。

“目前县医院诊疗科室基本健全；诊疗能力全面提升，服务数量和效率稳步提高；内部管理水平持续增强；软硬件条件同步改善；人才队伍稳步增长；健康扶贫工程实施效果显现。”王莉莉表示。

王莉莉明确，希望各省对自己的数据进一步分析挖掘，找出自己的短板，针对性的进行推进。进一步加强县级医院综合能力建设，继续推动第二轮县级医院能力提升，着力补齐专科能力短板，借力互联网技术提升服务能力。

“县域医院要着力提升县级医院突发公共卫生事件应对能力。” 王莉莉要求，县医院要超前规划布局，完善独立传染病病区功能，提高县级医院转换能力，在疫情爆发时能够实现独立完整治疗的功能。同时，进一步加强县域急诊急救能力，建立完善院前院内衔接机制和流程。 

(责编：许晓华、李轶群)


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