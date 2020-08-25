王虎峰：医防协同成医联体建设重要方向

人民网北京8月25日电 8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州贵阳举行。会上，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰表示，《医疗联合体管理办法（试行）》（以下简称《办法》）出台是我国医疗体系建设中的一件大事，医防协同成为文件精神的一大特色。

王虎峰通过背景意义，精神内涵、创新点和亮点及科学绩效考核四方面对《办法》进行了解读。

一是《办法》的背景意义。国家出台分级诊疗指导意见伊始就提出了医疗联合体发展方向，随后在各项文件中明确了医联体建设模式，医联体综合绩效考核工作方案，医联体发展原则等。新出台的医联体管理《办法》标志着我国医联体建设进入了精细化管理的发展阶段。

二是《办法》的精神内涵。《办法》总则里提出：坚持以人类健康为中心；坚持医疗医保医药联动改革；坚持政府办医主体责任不变。医联体建设应该毫无例外的坚持以人民健康为中心，并在预防融合中有具体体现。医联体建设需要通过“三医联动”来解决，从而激发医联体发展的活力和动力。医联体建设必须坚持政府主导，实行网格化管理，鼓励公立医院承担社会责任。

三是《办法》中的创新点和亮点。《办法》强调，医联体要发挥公共卫生方面的职能；鼓励社会办医参与医联体建设，保障患者权利；医联体管理进一步规范和精细。医联体在传染病防控工作方面，在重大突发公共卫生事件处置能力方面，要做应急储备、应急演练工作，加强疫情防治救治能力，通过专科联盟建设提升基层服务能力，做到防治结合。鼓励中医医院牵头组建医联体，在医联体建设中加强中西医协同，发挥中医治未病的优势。

四是《办法》中以科学的绩效考核促政策落实。对医联体要进行综合绩效考核，动态调整，并且还要对考核的结果以适当的形式进行公布的。医联体做得好不好，很大程度在于龙头医院、核心医院，优质资源是否真的下沉下去。为了鼓励牵头单位，将考核结果和医院评审评价、医学中心和区域医疗中心的设置相关联，并将公共卫生、居民健康纳入考核。

“考核需要通过标化绩效的方式进行。”王虎峰表示，标化绩效是指，通过对医联体内部，包括预防、治疗、管理等各类收费、非收费项目、相互服务的项目进行比较，并且标准化，实现各项管理服务项目可以量化考核，并将医联体成员单位之间的绩效考核相贯通，医联体内外部评价相一致。