王虎峰：疫情防控常态化 补足短板推动县域医疗发展

6月21日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“战‘疫’大考 县域医院管理再提升”研讨会召开，与会嘉宾重点围绕我国县域医疗机构现状以及发展创新方面话题进行探讨，为县域医疗机构的发展建言献策。中国人民大学医改研究中心主任王虎峰在会上表示，县域医疗是国家医疗卫生体系的重要组成部分，也是基层医疗的主要提供者。疫情防控常态化背景下，需补足县域医疗短板，各项解决措施要有针对性和现实性，做细做实推动县域能力提升。

王虎峰指出，在此次新冠肺炎疫情防控中，整体来看，县域医疗的表现是非常突出的，县域医共体发挥了重要作用。县域医共体龙头单位很好地发挥了救治中转、物质保障以及培训指导等重要作用，对基层医共体成员单位提供了专业支持，一定程度弥补了基层医疗机构在设施设备、救治水平以及人才方面的短板。

王虎峰表示，县域医疗是国家医疗卫生体系的重要组成部分，县级医院作为国家县、乡、村三级卫生防治体系的龙头，承担着全县群众疑难病症的诊治和“大病不出县”的医改目标。

“但目前县域医疗的发展也面临一些问题和挑战。一是慢性病的综合防治长期以来是我们的短板；二是急性传染病的救治能力及规范化操作有待提高；三是基本医疗服务与基本公共卫生服务的有效融合需要有所突破，需要形成平战结合的医疗卫生体系。”王虎峰在肯定县域医疗重要作用的同时，也对县域医疗的未来发展提出了相关建议。

今年全国“两会”政府工作报告中提到，发行1万亿元抗疫特别国债。王虎峰认为，发行抗疫特别国债是非常时期的非常之举 。“今年初曾向国家建议发行抗疫特别国债，现在落地了。今年政府工作报告中提到发行特别国债，也在如何用好这些资金时强调了使用原则，其中很重要一条就是如何直达基层、直达民生。”王虎峰表示，对于抗疫特别国债的应用，可优先考虑提升县域能力的短板，特别是对于公共卫生、公益性质的项目和内容。

最后，王虎峰肯定了城市医联体和县域医共体建设的重要意义，他认为，城市医联体和县域医共体建设能够有效地推动医疗资源的下沉，促进沟通协作与物资流通，能够使医疗服务真正下沉基层社区与乡镇。疫情防控常态化背景下，更要落实相关的配套政策，把该项工作做实做细，惠及广大居民。