专家：控血糖进餐顺序很重要 先喝汤，再吃菜肉，最后吃主食

人民网北京3月7日电 （许晓华）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。

有网友提问，“现在居家为主，很多人吃的比较好，生活不规律，活动量明显减少，血糖控制不好该怎么办？”北京医院内分泌科主任郭立新表示，疫情期间应该合理膳食，既保证营养摄入增强抵抗力，同时也要营养均衡不要过度，不要使体重明显增加，进而加大血糖血脂控制的难度。

郭立新建议，要选择升糖指数相对低的食物，避免吃油炸食品。进餐顺序也很重要，比如可以先喝汤再吃菜、肉，最后吃主食，这样餐后血糖不至于升高太多。吃的时候要适当细嚼慢咽，也有助于血糖的控制，在血糖控制不好的情况下，尽可能减少零食摄入。如果血糖控制的非常好，可以适当吃一些零食，以坚果类食物为主，它富含不饱和脂肪酸和多种维生素，对身体有一定益处。

此外，疫情期间户外活动减少，室内活动不能减少，例如原地踏步走，做瑜珈，打太极拳或者自己喜欢的其他活动。每周中等强度运动不低于150分钟，如果相对年轻而且没有心脑血管疾病，最好再做大约90分钟的稍高强度的运动，同时有30到60分钟的力量训练。

郭立新强调两点，一是尽量不饮酒，二是运动要注意持之以恒、循序渐进、量力而行。