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吃对主食有助控血糖

@中国保健协会食物营养与安全专业委员会名誉会长 孙树侠

2020年08月10日05:42 来源：人民网-生命时报

血糖是哪里来的？是糖和淀粉（统称为碳水化合物）带来的。碳水化合物总量越大，升糖的潜力就越大。日常饮食中，碳水化合物的主要来源是主食。因此正确吃主食有助控制血糖。第一，常吃富含膳食纤维的主食，比如糙米、燕麦等全谷物，以及红豆、绿豆等杂豆，至少应占主食的1/3。第二，注意加工方式。主食做得越软，粥熬得越烂，越容易升高血糖。因此，蒸饭、熬粥最好选择适中口感或者偏硬。第三， 控制摄入量。《中国居民膳食指南（2016）》建议，每天主食的推荐摄入量为250~400克。第四，搭配肉、蛋、蔬菜一起吃。肉、蛋中的蛋白质和蔬菜中的膳食纤维可以抑制血糖快速上升。第五，如果血糖控制得不好，一餐中的主食可以少吃，不过要增加餐次，每两餐之间可以适当加餐，定时定量，保持血糖平稳。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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