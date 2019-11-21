冬季养肺多做呼吸操 养生还需注意这4点

编者按：冬季是生机潜伏闭藏的季节，是一年的结束，亦是下一年的开始，所谓“春生，夏长，秋收，冬藏”，因此做好冬季养生对来年的健康至关重要。今天人民健康网就与你聊聊冬季养生都有哪些注意事项。

秋冬要养肺 多做呼吸操

秋冬季节是呼吸系统疾病高发期，高发的呼吸系统疾病包括感冒、急性支气管炎、慢性支气管炎的急性发作、肺炎等。呼吸操可以改善呼吸系统疾病患者的胸闷气短、呼吸困难、喘息等症状，实现对体内气息的调整和出入，改善人体脏腑机能，从而提高机体免疫力。临床研究发现，呼吸操有明显恢复肺功能的作用。

呼吸操共有七节，具体方法如下：

缩唇呼吸

目的：防止呼气时小气道陷闭狭窄，以利肺泡内气体的排出。

方法：吸气时用鼻，呼气时缩唇轻闭，慢慢呼出气体，嘴呈口哨状。

腹式呼吸

目的：增强膈肌力量，减低气道阻力，提高潮气量，改善缺氧和二氧化碳潴留。

方法：右手放在腹部肚脐，左手放在胸部。吸气时，最大限度地向外扩张腹部，胸部保持不动。呼气时，最大限度向内收缩腹部，胸部保持不动。

屏气呼吸

目的：延长肺内氧气和二氧化碳交换时间，使更多的氧气进入血液。

方法：吸气，屏住呼吸3秒钟，同时向右转头，呼气。吸气，屏住呼吸3秒钟，同时向左转头，呼气。

伸展呼吸

目的：增加肺功能，解除肩颈酸痛。

方法：两臂伸直，向前、向上逐渐高举过头，同时深吸气；然后两臂合拢，身体前倾，同时深呼气。（注意：尽量用腹式呼吸。）

按揉迎香

目的：缓解鼻炎、牙痛及感冒。

方法：两手拇指屈曲，用第一指关节按摩迎香穴（迎香穴在鼻翼外缘中点旁开，当鼻唇沟中）。

推按风池

目的：缓解头痛、颈部酸痛及落枕。

方法：手掌伸开，分别用小指关节的侧面或小鱼际处推按同侧枕后风池穴（风池穴在头额后面大筋的两旁与耳垂平行处），俗称赶大筋，以达酸痛感为度。

胸部叩击

目的：借助叩击产生的振动和重力作用，使滞留在气道内的分泌物排出。

方法：叩击者两手手指弯曲并拢，使掌侧呈杯状，以手腕力量有节律地叩击胸壁。

呼吸操以立位姿势为主，部分动作也可取坐位和卧位姿势，宜根据身体状况量力而行。肺功能较差的老人不要急于求成，贵在坚持，每天练习1次~2次即可。呼吸操要注重呼吸深度和呼吸量，提高呼吸效率。通过持之以恒的呼吸操锻炼，可提升肺功能，改善肺部疾病症状。此外，该操还能有效放松紧绷的神经，舒缓焦虑心情，减轻失眠症状。

冬季养生需注意这4点

1、防止身体肥胖

天气寒冷，一部分人群饮食会以高热量高脂肪为主，会引起身体肥胖。每次吃饭前可以先吃蔬菜，因为蔬菜属于低脂肪低糖分的食物，能够给人们一定饱腹感，减少了对高脂肪及淀粉类食物的摄入。另外也可以选择燕麦或者糙米当做主食，能促进胃肠道蠕动，给胃部饱腹感，缓解了严重便秘问题。以水果代替糖分食物，不仅能满足人们对甜味的需求，同时摄入了维生素以及矿物质。

2、防止上火

冬天人们穿的多而且室温高，减少了活动量，容易让体内积热而得不到散发，再加上高热量的饮食，会引起肺火或者胃火旺盛，从而诱发胃肠疾病或者上呼吸道疾病。冬季可以适当的吃寒性的食物比如莲子白萝卜白菜等。

3、多补充体液

冬季天气比较干燥寒冷，皮肤容易缺少水分，再加上待在有暖气的房间里面，会加剧皮肤的干燥感，从而引起皮肤干燥脱屑。冬季饮食应该多补充液体，比如绿叶蔬菜水果、各种汤类粥类等来增加皮肤水分，保持皮肤的滋润。

4、防止呼吸道感染

冬季温度比较低而且风大，空气过于干燥，会对呼吸道带来一定的损伤，增加了患上肺炎感冒以及支气管炎的几率，应该多补充营养。多吃一些富含优质蛋白质比较丰富的蛋类奶类瘦肉类以及鱼类等来增强免疫系统。另外也应该补充维生素c稀释体内的毒素，提高抵抗病毒和细菌的能力。在冬季空气尘埃含量比较高而且雾霾天气多，鼻黏膜容易受到损伤，所以应该多喝水，保持鼻黏膜的湿润，帮助抵御寒冷和病毒，帮助排出体内的毒素。

冬季养肾脏 做好这些事

早卧晚起 适度运动

冬季养生应遵照《黄帝内经》中“早卧晚起，以待日光”原则。冬季属闭藏之季，要进行运动锻炼，但不宜运动过度。同时运动不宜出汗太过，以免损伤阳气，伤害肾精，违逆冬“藏”的养生要求。

冬季早睡晚起，起床时间、外出活动最好在太阳出来之后。早卧早睡可保证充足的睡眠，有利于阳气的潜藏、肾精的积蓄。晚起床、迟外出，以待日光，则能躲避严寒，避免寒邪挫伤阳气、损伤肾脏。

去寒就温 护卫阳气

寒为冬季主时之气，寒邪发病，除引起感冒、急性支气管炎、慢性支气管炎、支气管哮喘等急性发作外，常可损伤肾中阳气，引起关节疼痛痹病、四肢发凉厥病，出现小便清长、夜尿较多等情况。

冬季去寒就温、护卫阳气非常重要，除使用室内取暖设施之外，年老体弱者应特别注意背部与双脚的保暖。另外，冬季外出一定要做好防寒保暖，户外活动时不能衣着过于单薄，更不宜在户外逗留过久，以免寒邪损伤阳气、伤害肾脏。

饮食宜温 多苦少咸

冬季气候寒冷，阳气闭藏，人体阳气与肾精亦处于蓄积的时期，饮食宜温热，应以藏热量为主。所以冬季饮食应多选含有优质蛋白质与有防寒保暖作用的食品，如鸡肉、牛肉、羊肉、狗肉、蛋类，核桃、栗子以及桂圆、红枣等甘温食材，或药食两用中药，这些都是绝好的冬季应季养生食品。

冬季肾脏当令，肾气偏旺，而肾属水、味咸，心属火、味苦，肾强则易于伤心，因此冬季饮食养生还要“多食苦，少食咸”，如坚果炒黄稍焦微微显苦，既补肾，又清火，最宜冬季食用。

咽唾养生 简单易行

咽唾养生是中医传统的肾虚经络养生法，简而易行，长期坚持，可使肾精充沛，气足神旺，容貌不枯，耳目聪明，从而达到老而不衰，延年益寿的养生目的。介绍几种常见的咽唾养生法：

舐腭咽唾法：轻轻闭住口唇，用舌头舐上腭，转圈舐20～40下，口中即有唾液分泌，然后慢慢咽下，每日2～3次。

鼓腮咽唾法：紧闭口唇，用力向外吹气，两腮便会鼓起，舌头在两腮部来回舐动，唾液便会很快分泌，等口中唾液多了便慢慢咽下，每日2～3次。

叩齿咽唾法：闭住口唇，上下牙齿轻轻叩打，叩齿之后，用舌头搅动口齿，一般是围绕牙齿，先左后右，先外后内，先上后下，依次轻轻搅动30次，用力要柔和自然，然后舌抵上腭部以聚津液，待唾液增多时再鼓腮含漱10余次，最后分3口徐徐咽下，并以急念送到脐下丹田处为佳。

气功配合咽唾法：端坐，排除杂念，舌抵上腭，牙关紧闭，调息入静之后，唾液源源而来，待到唾液满口时，低头缓缓咽下，并以意念送到脐下丹田处。

药物养生 视体而定

肾虚体质或亚健康状态的人群，可根据具体情况，在中医师的指导下辅以药物调养：

对于肾阳虚证者，多有畏寒肢冷、喜暖怕凉、面色发白或发青、大便稀软、小便清长、夜尿较多以及喜夏恶冬等表现，可服用单味药物如鹿茸、海马、巴戟天、肉苁蓉、锁阳等，中成药像金匮肾气丸、右归丸等。对于肾阴虚证者，常有形体消瘦、手心发热、喜凉怕热、大便干结、小便黄赤或有潮热盗汗、夜卧不安以及喜冬恶夏等表现，可服用单味药物像枸杞子、山萸肉、女贞子、黑芝麻等，中成药像六味地黄丸、左归丸等。对于肾脏阴阳两虚者，表现五心烦热、盗汗，或自汗、四肢发凉，或失眠、多梦等不适，可服用单味药物如制首乌、山药、黑芝麻等，中成药像全鹿丸、二仙汤等。

冬季养生从“不”开始

不妄补

很多人认为冬季是一个进补的黄金季节，在冬季到来时各种补品大量食用，也有不少商家为了迎合消费者的需求推出了各种“套餐”“搭档”。其实冬季适当进补就行，冬季主要在于闭藏，不是外泄。过量进补反而会导致身体平衡被打破而形成病态，尤其是过量使用补阳、补气之品反而导致体内精气的外泄，造成“冬不藏精”。所以冬季应该适当进补，不可妄补，尤其是人参、鹿茸等这样的补气、补阳“利器”更应慎重。

不妄吃

冬季天寒地冻，吃上一顿麻辣火锅，出上一身汗，好多人会感到很舒服，殊不知这是在耗散人体的阳气。在冬季应该以补养阴精为主，切不可妄用大热之品。当然在冬季更不能吃一些寒凉之品，以免损伤脾阳，影响脾胃运化，破坏消化系统。总之，在冬季应以平和而滋润的饮食为主，如多喝一些粥类，适当放一些大枣、枸杞子、桂圆、银耳、百合，酌加少量生姜，可以补而不腻，润而不燥，为冬季进补之佳品。禁忌大量大热之品如羊肉、辣椒等，大量大寒之品如水果、冰激凌等。

不妄喝

在冬季很多人都喜欢喝点白酒暖暖身，其实适量饮酒是有益健康的，可以温通血脉、祛风散寒，产后常用方生化汤就是以白酒煎服。但是白酒毕竟属于温热之品，过度饮用会耗散人体阳气，另外过量饮酒还会生湿生痰，令人痰多、眩晕以及精神不振。现在好多年轻人喜欢喝饮料，这些饮料含有大量的糖类容易导致发胖，在冬季，过多饮用饮料会损伤脾阳，导致消化不良。同时有些饮料还含有大量气体，饮后容易导致腹胀。故在冬季不可过量饮用白酒，不可多喝寒凉饮料。其实红酒作为最天然的健康饮品，具有美容养颜之功，可作为冬季养生佳品。另外红茶味甘，性温，善蓄阳气、生热暖腹，可以增强人体对寒冷的抗御能力，还具有祛油腻、开胃口、提神之功，非常适合冬季饮用。

不妄作劳

冬季不应该熬夜，要早睡晚起，保证充足的睡眠时间，以利阳气潜藏，阴精积蓄。冬气之应，养藏之道，在冬季锻炼身体应当适当，不能像其他季节一样挥汗如雨，微微出汗即可；在冬季应该适当减少洗澡的次数，更不能长时间泡热水澡，经常洗桑拿，以免耗散人体阳气；同时在冬季应该注意节制房事，调养生息，使精气藏。(人民健康网综合自健康报、中国中医药报、家庭医生在线、中国医药报)

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