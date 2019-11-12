用嘴呼吸会"变傻变丑"!测测你是如何呼吸的

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

用嘴呼吸会让你“变傻”

张嘴呼吸并不意味着能吸进去更多的氧气，反而会因为呼吸方式不对，压迫到了鼻腔而影响呼吸，让大脑处于缺氧状态。氧气吸入量不够，睡眠质量会差，人在白天就容易打瞌睡，注意力不集中，甚至智力也会受到轻微影响。

特别是14岁以下正处于生长发育期的儿童，身体发育、神经系统大脑发育都会受到影响，错过了关键的发育时机，会导致记忆力下降、思维不集中、反应迟钝等，可能慢慢“变傻”。

只要发现孩子在睡觉、看电视、发呆等放松状态时，一直是用嘴巴呼吸的，家长就一定要注意了。还有一点，孩子晚上睡觉非常闹腾，翻来覆去，甚至会打呼，这也是危险信号。家长们一定要带孩子及时就医，确诊是什么原因导致用嘴巴呼吸。

测测睡觉时 你是用口呼吸吗

怎样判断自己是如何呼吸的呢？日本体力维持协会撰文介绍了口呼吸患者常有的表现，大家可自测，符合的多，睡眠时就要做些调整了。

无意识时嘴是半张开的；嘴唇发干；早晨醒来时，喉咙火辣辣地疼；无法有意识地活动鼻孔；放松照镜子，嘴角总是朝下撇；吃东西时发出咕唧咕唧的声音；打鼾；上下嘴唇厚度差距大；下唇“地包天”；牙齿不齐或前凸；习惯用单侧牙齿咀嚼。

比起鼻呼吸，口呼吸者有7个不良后果：病毒直接入口而不经鼻腔，更爱感冒；口腔内易干燥、唾液少、口臭重；含有杀菌成分的唾液少，爱长虫牙；睡眠时压迫喉咙，易打鼾，睡眠质量差；妨碍青少年下巴生长发育，使牙齿排列不齐；影响脸部肌肉和骨骼，使面部变歪；嗅觉是最古老的感觉神经，与大脑直接连接，空气不经鼻腔会让大脑的嗅觉功能变迟钝。

患者可尝试调整睡姿，不仰卧；锻炼时不要太累，选择能让自己不张口喘气的强度；睡觉时可用专用胶带贴住嘴部。

口呼吸或会“毁颜值”

口呼吸对一个人的面型有着非常大的影响，不容忽视，尤其是在青少年面部生长发育时期。

首先，造成口呼吸主要有两方面的原因：一种情况是，上呼吸道堵塞造成的，鼻窦炎、鼻息肉、鼻甲肥大、腺样体肥大、扁桃体肥大等造成呼吸道堵塞，导致不能用鼻子呼吸，而只能用口呼吸；另一种情况是，并不存在疾病，单纯的不良习惯造成的。

如果儿童时期受到感染，腺样体肿大和发炎，可能造成腺样体永久性肥大。腺样体肥大会妨碍鼻子呼吸，并影响鼻窦的排泄，从而易患鼻窦炎。扁桃体和腺样体在幼年时肥大，在6到8岁时达到顶峰，但是随着年龄的增长，它们的体积会渐渐萎缩，一般在12岁时发生退化。

青少年如果有鼻腔或腺样体扁桃体的一些疾病，会导致鼻腔通气不顺畅，进而出现口呼吸。口呼吸改变了人原本的呼吸方式，使得鼻腔不能正常通气造成发育异常。如果鼻腔不能正常呼吸人就只能张开嘴巴呼吸，这样就会改变人口腔组织的正常位置，嘴唇和舌头的位置改变会造成牙齿、以及上下颌骨的改变。张口呼吸时，颊部肌肉对牙弓的力量容易导致牙弓缩窄，舌位异常，颊肌对上颌牙弓力量加强，慢慢的上颌牙弓开始变得狭窄，上前牙前倾，最终形成龅牙。

秋冬要养肺 多做呼吸操

秋冬季节是呼吸系统疾病高发期，高发的呼吸系统疾病包括感冒、急性支气管炎、慢性支气管炎的急性发作、肺炎等。呼吸操可以改善呼吸系统疾病患者的胸闷气短、呼吸困难、喘息等症状，实现对体内气息的调整和出入，改善人体脏腑机能，从而提高机体免疫力。临床研究发现，呼吸操有明显恢复肺功能的作用。

呼吸操共有七节，具体方法如下：

缩唇呼吸

目的：防止呼气时小气道陷闭狭窄，以利肺泡内气体的排出。

方法：吸气时用鼻，呼气时缩唇轻闭，慢慢呼出气体，嘴呈口哨状。

腹式呼吸

目的：增强膈肌力量，减低气道阻力，提高潮气量，改善缺氧和二氧化碳潴留。

方法：右手放在腹部肚脐，左手放在胸部。吸气时，最大限度地向外扩张腹部，胸部保持不动。呼气时，最大限度向内收缩腹部，胸部保持不动。

屏气呼吸

目的：延长肺内氧气和二氧化碳交换时间，使更多的氧气进入血液。

方法：吸气，屏住呼吸3秒钟，同时向右转头，呼气。吸气，屏住呼吸3秒钟，同时向左转头，呼气。

伸展呼吸

目的：增加肺功能，解除肩颈酸痛。

方法：两臂伸直，向前、向上逐渐高举过头，同时深吸气；然后两臂合拢，身体前倾，同时深呼气。（注意：尽量用腹式呼吸。）

按揉迎香

目的：缓解鼻炎、牙痛及感冒。

方法：两手拇指屈曲，用第一指关节按摩迎香穴（迎香穴在鼻翼外缘中点旁开，当鼻唇沟中）。

推按风池

目的：缓解头痛、颈部酸痛及落枕。

方法：手掌伸开，分别用小指关节的侧面或小鱼际处推按同侧枕后风池穴（风池穴在头额后面大筋的两旁与耳垂平行处），俗称赶大筋，以达酸痛感为度。

胸部叩击

目的：借助叩击产生的振动和重力作用，使滞留在气道内的分泌物排出。

方法：叩击者两手手指弯曲并拢，使掌侧呈杯状，以手腕力量有节律地叩击胸壁。

缓解焦虑 试试腹式呼吸

当我们心情紧张、焦虑时，不仅大脑会紧张、焦虑，呼吸也会变得急促，特别是心脏跳动也会随之加快。如果我们能够采取一定的方法，先让我们的呼吸变得顺畅了，那么我们的心脏跳动会平静下来，情绪的紧张、焦虑也会随之消失。

腹式呼吸放松训练就可以达到这样的目的。

腹式呼吸放松训练，是把注意力集中在腹部，并用腹部呼吸，使胸腔和肺部充入更多的氧气。训练过程有六步：

第一步，找一个安静的场所，练习时可以采取坐姿、站姿或躺下的姿势，眼睛可以睁着，也可以闭着。要尽可能让自己觉得坦然、舒服。

第二步，将意念集中于你的腹部(肚脐下三厘米到丹田区间)，并将注意力集中于你的呼吸上。然后，把一只手放在腹部上，缓慢地通过鼻腔深吸一口长气，同时心中慢慢地从1数到5。

第三步，当你慢慢地深吸一口长气时，尽力扩充腹部，想像着一只气球正在充满空气。达到一定程度，你会感觉到你的肺尖会充满空气。

第四步，慢慢屏住呼吸，然后心中默念1、2、3、4、5。

第五步，慢慢地通过鼻腔呼气，同时心中默念1、2、3、4、5。呼气时要慢慢收缩腹部，想像着一只气球在放气，可慢慢弯腰吐气至90度，确认要将肺部中之空气完全吐出，感觉前腹与后背快要碰到一起。

空气完全吐出的感觉像是快要窒息，必须要赶快吸气那么样。

第六步，重复以上过程七次。

焦虑的人最初可以每天选择固定的2～3个时间段来练习，待熟练掌握技巧，能达到放松状态后，就可以随时随地做这种训练。（人民健康网综合自生命时报、健康时报、健康报、南方日报）

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