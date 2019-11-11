单腿闭眼站越久越长寿 想长寿记住6个"微"

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

单腿闭眼站 越久越长寿

据英国《每日邮报》一项研究报道，单腿闭眼站能在一定程度上昭示是否长寿。如果可以坚持10秒以上，说明身体各系统处于相对平衡状态，健康状况较良好。反之，说明反应肌力与平衡力较弱，衰老较快。

单腿闭眼站是通过测量人体在没有任何可视参照物的情况下，仅依靠大脑前庭器官的平衡感受器和全身肌肉的协调运动，维持身体重心在单脚支撑面上的时间，以反映平衡能力的强弱。35岁起，人体平衡力开始走下坡路，因此老了易摔倒，但如果能坚持训练平衡力，就更能保持年轻状态。

锻炼平衡力一般采用反常规运动，刺激人体做出平衡反应。单腿闭眼站是非常有效的训练。练习时不要急于求成，可在训练一段时间后再将眼睛闭上。具体步骤是：双手叉腰、闭眼，单脚站立，另一腿屈膝，脚离开地面，使小腿贴靠在站立腿的膝部。一开始练习时，大约10秒钟就需换另一只脚。如果每天坚持练，就可保持更长时间。

需要提醒的是，老人自身骨骼与肌肉群能力较差，训练时要注意有扶持物，避免摔倒。除了单腿闭眼站，还可尝试头顶书本走直线、走平衡木或梅花桩等方式。

想长寿记住健康六个“微”

科学家提出，微胖（微超标准体重10%）、微凉（20度左右）、微饿、微汗、微愚和微笑易于健康长寿。其中合理膳食是健康管理的重要环节，既要注重营养，又要防止营养过剩。同时，还要注意如何清理体内的自由基。其主要措施是：掌握膳食平衡、总量控制、量需为入，不能根据自己的嗜好随心所欲地偏食或暴食。

平衡膳食，就是选择多种食物科学搭配做出的饮食。荤素搭配，以素为主，保持低脂；甜咸搭配，以淡为主，保持低钠；粗细搭配，以粗为主，最好全麸；颜色搭配，以绿为主，三分之一。保持蛋白质、脂肪、碳水化合物、无机盐、维生素、微量元素六大营养素适宜配比：蛋白质15%，脂肪20%，碳水化合物65%。同时，还要考虑动力素、体积素、滋润素要匹配适当。

具体而言，每天需摄取主食4两～6两，包括大米、小麦、杂粮、杂豆和薯类等，水煮蛋1个，奶制品300毫升，坚果1两，瘦肉1两（鱼虾及其他肉类交替食用），要注意补充新鲜蔬菜，如青笋、番茄、菠菜、红萝卜、茄子、南瓜、芹菜、藕、洋葱和高钾低糖水果，如猕猴桃、火龙果、黄瓜、红葡萄、苹果、香蕉、柑橘等。

各种食物的比例要协调，如果某种营养物质补充不够，将会影响身体修复过程，使修复成为无米之炊，无法进行；若补充过剩，又可导致内环境活性酸素（活性氧自由基）垃圾的积累。例如蛋白质摄入过多，其代谢物氮、嘌呤、尿酸就会引起痛风，甚至伤肾；脂肪摄入过多会产生酮体、甘油三酯等血管垃圾；糖或甜水果摄入量超过胰腺耐糖能力，易患糖尿病；进食总量过多，超过胃的承受能力，会造成消化不良；要少吃隔顿、隔夜饭菜，不吃过期和腐败变质的食物，还要注意规律进食，定时定量、细嚼慢咽。总之，要饥食渴饮，量至七分，宁欠不丰，不饥不吃。

俗话说，一顿吃伤，十顿喝汤。进食过饱会使大脑纤维母细胞生长因子明显增加，长期饱食势必导致大脑动脉硬化、智力减退、引发“三高”等。

人有八个“养生窝”

1.按眼窝，安神缓头痛。眼窝处有晴明、攒竹、四白、承泣、丝竹空等诸多穴位，通过按摩可减低眼压，缓解眼部疲劳，提高眼部机能，对近视眼、老花眼及用眼过度等引起的目赤昏花、视物不明有明显改善作用。按摩这些穴位还能镇静安神、改善头痛，也可延缓眼周皮肤衰老，预防皱纹出现。轻闭双目，用食指与中指指腹分别顺时针与逆时针缓慢旋转按摩眼皮5～10次，也可在相应穴位处轻按压约1分钟，安神止痛的效果更佳。

2.按颈窝，缓解咽部不适。颈窝位于喉结下方、胸骨上凹陷处。这里是天突穴所在，为任脉穴位，位于颈结喉下四寸，胸骨上窝正中，具有宽膈和胃、降逆调气的作用。刺激颈窝可改善咽喉不适、咳嗽气喘、恶心呃逆等症状。可用拇指或食指按压颈窝，并向内下方缓慢均匀用力，或画圈按揉，同时作吞咽动作，约一分钟左右，自觉局部酸重感及憋闷感为止。

3.揉腋窝，宽胸宁神。腋窝，俗称“胳肢窝”，其顶端动脉搏动处为极泉穴。针灸或按摩该穴，有宽胸宁神的功效，对防治循环系统及神经系统疾病有益，如冠心病、心绞痛、肋间神经痛等。将四指并拢置于腋窝下，顺时针和逆时针按摩，每10圈交换一次，共按摩100～200次；也可按压，用左手按右腋窝，右手按左腋窝，用拇指指肚按极泉穴，反复揉压直至出现酸、麻、热的感觉，一般需要3～5分钟。

4.拍打肘窝，清热通络。肘窝位于肘关节前面，是手少阴心经、手厥阴心包经、手太阴肺经的通行之所，分布着曲池、曲泽、尺泽等穴位。当血液中代谢产物过多时，血液黏稠度增加，经脉气血易滞留在肘关节，经络不通，引起心火肺热亢盛，会出现咽喉肿痛、咳嗽痰黄、心烦失眠等证。按摩肘窝的穴位可疏通经络气血，清热祛湿，安神利咽。将四指并拢，力度由轻到重，再由重到轻地连续拍打左右两边数次，拍打时要注意节奏。也可轻轻按揉局部穴位，以感觉肘部微微发热、酸胀为宜。

5.捋按腰窝调气血。腰窝就是腰部脊柱左右凹陷处，两侧分布夹脊穴和背俞穴。夹脊穴属于经外奇穴，背俞穴属于足太阳膀胱经穴，是脏腑之气输注之处，受到历代养生按摩的推崇。常按摩腰窝可协调经络气血，调和脏腑。按摩腰窝以沿着脊柱走向从上至下捋按为宜。

6.搓擦腘窝，缓解腰背痛。腘窝就是双侧膝盖后方的凹陷处，为十二正经中肝经、肾经、膀胱经经脉循行区域，腘窝正中穴位为委中穴。中医针灸推拿中讲究“腰背委中求”，意思是治疗腰背酸痛、下肢关节伸屈不利，委中是要穴。委中穴两旁还有委阳、阴谷、浮郄等穴位，均为治疗腰背酸疼的穴位。把手掌搓热，来回搓擦两侧腘窝，间断按压穴位，也是以局部发热、酸胀为宜，不但可缓解腰背下肢关节疼痛，屈伸不利，还可加强人体的护卫作用，增强免疫力。

7.推搓脚窝精力旺。《黄帝内经》中说：“肾出于涌泉，涌泉者足心也。”脚窝里藏着人体保健要穴——涌泉穴，位于足底部，蜷足时足前部凹陷处。本穴为肾经经脉的第一穴，在人体养生、防病、治病、保健等均有重要作用。用按摩手法推搓、拍打涌泉穴，可使人精力旺盛，体质增强，防病能力增强。

除了以上7个养生窝，人体还有一个关键的窝——脐窝，位于腹部正中央凹陷处，为神阙穴所在。《医学源始》中说：“人之始生，生于脐与命门，故为十二经脉始生，五脏六腑之形成故也。”故脐与人体十二经脉、五脏六腑、四肢百骸、皮毛骨肉有着密切的生理、病理联系。虽有保健作用，但此处和诸经百脉相通，内连五脏六腑、脑及胞宫，建议在医生指导下进行保健操作。

需要注意的是，按摩养生窝力度不可过强，久病身体虚弱的人最好不要过重拍打刺激，皮肤有损伤或腹部有急性炎症、恶性肿瘤的人慎用或忌用。也可配合药物局部敷贴，如菊花水煎液温敷眼窝，以缓解眼部不适。

养生把握四个重要时段

饭后半小时：刷牙。提醒各位网页，饭后立即刷牙有害牙齿健康。因为牙冠表面有一层珐琅质，刚吃过饭尤其是食用了酸性食物后，珐琅质变得松软，此时立即刷牙会对其造成损害。时间一长，牙齿的珐琅质逐渐减少，易患上牙本质过敏症，吃东西时出现酸痛症状。因此，建议老人饭后先用清水漱口，半小时后再刷牙，防止龋齿。

饭后1小时:走路。饭后散步可促进胃肠蠕动，改善呼吸系统，促进血液循环，但要休息1小时左右再去散步。散步前先做简单热身，如搓搓手脚、举举胳膊、伸展筋骨等。散步姿势也很重要，要抬头挺胸，避免压迫胸部，影响心脏功能，也不要迈大步或走得太急太快。注意足跟先着地，双臂随步行节奏有力地前后交替摆动。不要走崎岖道路或羊肠小道，也不要背着手或倒走。散步时间最好别超过1小时。

晚上9点：泡脚。晚上泡脚，身体热量增加后，体内血管会扩张，有利于活血，促进血液循环。老人记得别拿塑料桶泡脚，最好选较深的木桶，更易保温。水温不宜过热或过凉，一般在40～45摄氏度为佳。要将水完全淹没脚背，时间也不宜过久，因为老人泡久了容易出汗、心慌，20～25分钟就可以了。泡脚结束后，配合足底按摩更有养生效果。

睡前90分钟：洗澡。这样到临睡时，体温刚好降至最适宜睡眠的温度。建议洗澡前喝150毫升左右的温水，能防止老人血液黏稠度升高。洗澡时间控制在15分钟内，否则可能造成毛细血管扩张、脑组织缺氧缺血、心绞痛等。洗澡水温最好在40摄氏度左右。（人民健康综合自生命时报）

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