早在19世纪40年代，国外学者通过临床就发现，男子40岁以后会出现体能下降、容易疲劳、记忆力减退、注意力不集中、潮热、盗汗和性功能减退等问题，并率先将此类症状命名为“男子更年期综合征”。事实上，男性的这些症状在古代中医学书籍中都有描述，并将其纳入“虚劳”“心悸”“阳痿”等范畴，强调治疗此症，应从肾论治。

男性更年期正是《素问·上古天真论》言“丈夫……七八肝气衰，八八则齿发去”的人生阶段。《灵枢·天年》记载：“四十岁，五脏六腑十二经脉，皆大盛以平定，腠理始疏，荣华颓落，发颇斑白；五十岁，肝气始衰，肝叶始薄……”意思是说，男性从40岁开始，生理就会出现变化，迎来衰老进程。中医认为，随着年龄增长，男性肾气逐渐衰少，精血日趋不足，导致肾阴肾阳失衡，进而各脏器功能出现紊乱，容易出现诸如健忘、性情大变、寝不安、食欲不振、烦躁等更年期症状。由于个人体质、文化修养、生活经历、心理特征等差异，此症表现、轻重也各有不同。但其发病无不与心、脾、肝、肾诸脏功能失调，特别是肾功能衰减有关。所以，补益肾气、调和阴阳、疏畅气血是治疗本病的基本法则。针对不同证型，方法也有所侧重。

肾阳虚证。年高、久病、房劳过多、劳神过度、生活无节、压力过大、缺乏运动等都会使肾精渐衰，出现肾阳亏损（主要表现是寒）。表现为面色苍白、精神萎靡、畏寒嗜卧、腰酸腿软、性欲减退等，治疗应温补肾阳。可在医生指导下，选择右归丸、金匮肾气丸、桂附地黄丸、七味都气丸、青娥丸、五子衍宗丸、龟鹿补肾丸等治疗。药膳可用猪腰子一对，与补骨脂10克加水适量炖煮，调味食用即可。

肾阴虚证。内伤七情、过食油腻辛辣食物、慢病耗伤阴血等会出现肾阴亏损（主要表现是热），表现为形体消瘦、面红颧赤、潮热盗汗、五心烦热、头晕耳鸣、失眠多梦、遗精早泄、口干便燥等症状，治疗宜滋阴降火。可在医生指导下，选择知柏地黄丸、六味地黄丸、左归丸、麦味地黄丸、河车大造丸、杞菊地黄丸、大补阴丸、归芍地黄丸、二至丸等治疗。药膳可用黄精15~30克、山药100克、枸杞20克、鸡半只，加水、调料适量，一起炖煮食用。

肾阴阳两虚证。肾阳虚若未得到及时调治，就会牵连肾中精气耗损，进而出现肾阴阳两虚证，治疗要滋阴补肾、温补肾阳。可在医生指导下，选择金锁固精丸、五子衍宗丸、生精片、生力片、补肾强身片、参茸补肾片、补肾益脑丸、金水宝胶囊、普乐安胶囊、缩泉丸、七宝美髯丹等。药膳可用核桃肉20克、黑豆50克、黑芝麻20克、山药20克、芡实20克、粳米60克，一起煮粥温服。▲