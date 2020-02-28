受访专家：中华中医药学会学术顾问 温长路

本报记者 江 越

民间有句古话，叫“男靠吃，女靠睡”，强调的是男人侧重饮食养生，女人侧重睡眠保健。对此，中华中医药学会学术顾问温长路解释，实际上，男女养生在吃和睡两方面都很重要，但由于男性大多饮食习惯粗放，易出现不健康饮食习惯；女性大多性格细腻，思考问题较多，易发生睡眠障碍。因此，男女养生应有所侧重。

现如今，男性大多承担较大社会压力，奔波疲劳、烟酒无度等不健康的生活和饮食习惯都易伤正气，尤其易伤主先天之气的肾气。因此，饮食方面，男性养生可侧重补阳气、养肾精。枸杞、黑芝麻、淮山药、莲子等食物都有补肾功效。其中，枸杞可益精养髓，又因黑色（黑枸杞）入肾，养肾更胜一筹，坚持长期直接嚼服或泡水有较好效果。芝麻润五脏，淮山药益胃补肾、莲子补肾健脾，建议男性可根据自身体质，在医生指导下选择合适的食疗方。另外，很多男性有抽烟酗酒的习惯，“抗氧化”也应成为男性食疗的另一大重点，平时要多吃点西红柿、花椰菜、胡萝卜、大蒜等食物。

传统认为，女性应注重养阴补血，睡眠是非常好的补养方式。《黄帝内经》云：“夜半为阴陇，夜半后而为阴衰。”阳气盛则作，阴气盛则眠，晚上11时之前入睡是最适宜的时段。此时人体阴气最盛，阳气衰弱，人就能够入睡快、睡得香。过了此时，阴气渐衰而阳气渐长，睡眠质量就大打折扣了。长期睡眠不足，会造成阴阳失调、气色变差，疾病也就跟着来了。思虑较多的女性，还会因月经、怀孕、哺乳及更年期等原因，更易出现睡眠障碍，致面色憔悴、气血缺失。温长路建议，不论男女，若有睡眠障碍，睡前2小时都应避免剧烈运动，可在睡前通过喝酸奶、自我按摩、泡脚等方式助眠，尽量实现“倒头即睡”的效果。女性可根据生理特点，适当增加睡眠时间和调整睡眠节律。比如，中医认为，午时（中午11时~下午1时）是阴阳交替之时，且午时心经当令，适当小憩可补充睡眠，还能养心养脑、养神养气。睡眠不足的女性，可每天坚持午睡30分钟左右。▲