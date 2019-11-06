秋冬季节如何稳定高血压？遵守两大原则

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

秋冬稳定高血压两个原则

原则一：未病先防，已病防变，即变防衰。未病先防，即还没有高血压病时就要先预防；已病防变，即已有高血压病，要防止后面带来心脑肾以及动脉硬化更进一步的病变；但如果是已经合并了心脑肾病变的病人，就要即变防衰，防止器官功能衰退，如肾衰竭、心功能衰竭等。

原则二：综合防治。综合防治分为非药物治疗和药物治疗。非药物治疗即“淡、静、松、动、眠”。

淡：饮食一定要清淡。控盐是防治高血压病最主要的任务之一，比吃任何药都重要。

静：心情要平静。高血压病人往往性格偏急躁或者从事高危岗位工作者，如消防队员、刑警等。除了工作，回归正常生活后，心情一定要保持平静，有助预防和治疗高血压病。

松：情绪要放松。要做到发自内心的放松，而不是表面放松。

动：要运动，方式因人而异。如果年纪大、体重比较重，爬山容易损伤膝关节，血压也难降低，最好方法就是平地快走。一般来说，男性保持10分钟/公里，女性12~13分钟/公里，这样每天坚持走3~5公里就相当于坚持30~50分钟的快走。通过临床统计发现，每天坚持快走，血压至少能降8毫米汞柱。通过运动，有很多病人不仅血压下降了，体重减轻了，体质增强了，睡眠也好了。

眠：很多高血压病人得病之前都有不良习惯，如长期抽烟、喝酒、熬夜等，特别是熬夜容易引起内分泌紊乱，是血压升高一个很重要的原因。建议高血压患者至少每天晚上11点前必须睡觉，因为晚上11点到凌晨1点是一天当中的“阴中之阴”，特别是到冬天，那是寒中之阴，往往最容易伤身。

超过35岁，看病首诊要测血压

如何正确“定期测量血压”？

首先18岁及以上成人：定期自我监测血压，至少每年测量1次血压，关注血压变化。

其次，七类人群，“定期”就意味着“经常”：超重或肥胖、高盐饮食、吸烟、长期饮酒、长期精神紧张、体力活动不足等高血压高危人群和血压为正常高值者（120-139/80-89mmHg），需经常测量血压。

第三，35岁以上：医疗机构对35岁以上首诊患者测量血压。

第四，高血压患者：应在家庭开展自测血压和自我管理，血压达标且稳定者，每周自测血压1次；血压未达标或不稳定者，应增加自测血压的次数。

特别提醒：测量血压，推荐使用经过国际标准认证合格的上臂式全自动电子血压计。

怎么才算诊断为高血压？

在未使用降压药物的情况下，非同日3次血压测量，收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg，可诊断为高血压。

有规律的家庭血压测量，提倡使用上臂式全自动电子血压计，家庭血压测量值判断标准不同于诊室血压，家庭血压读数≥135/85mmHg被认定为高血压。

日常生活如何有效预防高血压？

1.坚持运动：经常性的身体活动可预防和控制高血压，如健走、游泳、太极拳、家务劳动等，活动量一般应达到中等强度。

2.限制食盐摄入：高盐饮食显著增加高血压患病风险，成人每天食盐摄入量不超过5克。

3.减少摄入富含油脂和高糖的食物，限量使用烹调油，多吃蔬菜和水果。

4.少吃快餐：尽量在家中就餐，可利于控制脂肪、盐和糖的摄入量。

5.戒烟：吸烟有害健康，吸烟者应尽早戒烟。

治疗有哪些“患者须知”？

1.绝大多数患者需要长期和规律地服用降压药，降压治疗要达标。

2.降压治疗的血压目标：一般高血压患者，血压降至140/90mmHg以下，合并糖尿病或慢性肾脏疾病的患者应降至130/80mmHg以下； 80岁以上患者降至150/90mmHg以下。冠心病患者的舒张压低至60mmHg者应谨慎降压。

3.大部分高血压属于原发性高血压，一般不能根治，需要长期服药治疗。不盲目相信非法广告或伪科学宣传，不能用保健品、保健理疗或食疗替代降压药治疗。

4.大多数高血压是可以控制的，控制不佳者应及时就医。

注意！老年人的高血压有点特别

压差大。老年高血压以收缩压升高为主，压差比较大。这是因为，他们各器官呈退行性变化，尤其是心血管系统，动脉硬化明显，几乎成了无弹性的管道。心脏射血时，主动脉不能完全膨胀，动脉内骤增的血容量得不到缓冲，导致收缩期血压增高，而舒张压相对较低，脉压差进而增大。

波动大。老年高血压波动较大，一天中忽高忽低，特别是收缩压。这主要由于老年患者血管压力感受器敏感性减退所致。因此，在采取降压药物治疗期间，不能以1次测量结果衡量血压是否正常，应每天至少测2次，且随时不舒服随时测，并在医生指导下调整用药。

可能是假性的。老人由于动脉硬化，容易出现假性高血压现象。这类患者对降压药物耐受性较差，更易导致严重不良反应和并发症，应注意鉴别。假性高血压发生率并不高，但随着年龄增长，发生率有增加趋势。因此，对于周围动脉很硬，血压又很高，但不耐受降压治疗，服用抗高血压药物治疗时会出现严重并发症的患者，若未发现明显的脑、心、肾等重要器官损伤表现，应考虑假性高血压。

体位性低血压多。老年高血压易受体位变动影响，体位性低血压的发生率较高，特别是在抗高血压药物治疗中更易发生。体位从平卧到坐起，或从蹲到站，血压会突然降低，出现头晕、昏倒，这与压力感受器敏感性减退也有关系。因此，应慎用会引起体位性低血压的药物，如哌唑嗪、特拉唑嗪等。必须应用时，可在晚上临睡前服一次，如无明显反应，再改成白天服，而且应从小剂量开始。

并发症与合并症多。老年人由于生理机能减退，患高血压后容易引起心、脑、肾的合并症，如心绞痛、心梗、脑卒中、肾功能不全等。此时需要特别注意，不要应用加重合并疾病的药物。

用药时易抑郁。老年人神经系统功能较低，用药期间更易发生抑郁症。因此，应避免选择作用于中枢神经系统的抗高血压药物，如可乐定、甲基多巴等。对有抑郁倾向的患者，脂溶性β受体阻滞剂，如倍他乐克也应慎用。

血压控不好，脏器会报警

在很多情况下，高血压对人体的影响就像“温水煮青蛙”，开始一段时间病人可能并未感到不适，但机体长期处于“高压”状态下，会慢慢给脏器带来损害。

心慌、胸闷，心脏在“诉苦”。如果高血压患者出现心慌、胸闷、胸痛、下肢水肿等症状，说明心脏已经出了问题。血压长期处于较高水平，会导致心脏扩大、心脏电活动紊乱，逐步引起心脏舒张、收缩功能减退。此时，患者会出现心悸、心律不齐，还可能因为冠状动脉粥样硬化、狭窄而出现活动后胸闷、胸痛等症状。因此，高血压患者出现上述症状，要尽早到医院做心电图、心脏彩超等检查，必要时还要做冠状动脉造影检查，明确有无血管狭窄、堵塞，避免发生严重后果。

眼皮肿、夜尿多，肾在“呼救”。高血压患者如果发现眼皮肿、夜尿增多，或血尿、泡沫尿，说明肾脏功能出了问题。肾脏是我们身体的“净化器”，其功能减退与长期高血压导致肾小球动脉硬化、肾脏滤过功能下降有关。此时，除了进一步控制血压外，要及时到医院做尿常规检查，了解有无尿蛋白，还要做肾脏彩超，看肾脏结构是否出现异常。

两臂压差大，动脉在“抱怨”。每个人的双上肢血压都略有不同，身体健康者差值可达5~10毫米汞柱，但高血压患者若出现两臂血压差很大，或走路时间长了下肢疼，休息后好转，说明上肢或下肢动脉已经硬化，甚至狭窄、闭塞。这与高血压长期控制不佳，合并外周动脉粥样硬化有关。此时，患者应尽快到医院做血管超声、增强CT、血管造影检查，明确堵塞部位，尽早采取相关治疗。

头晕、身体发麻，脑血管在“挣扎”。如果高血压患者突然出现头晕、视物模糊、上下肢运动障碍或麻木、言语不清等情况，说明脑供血出了问题，影响到大脑功能，发生了脑中风。这是由于血压长期过高，令脑血管堵塞或破裂所致。家属应立即拨打120，方便医生尽快给患者进行头颅CT检查，做好溶栓治疗或介入取栓治疗的准备。

高血压控不好伤眼底

眼睛不仅是心灵的窗户，更能反映高血压患者的病情，通过观察眼底可判断高血压的病期、类型和预后。如果患者不重视，高血压会慢慢通过四步破坏眼底。

第一步：刺激小动脉变细。血压长期持续性升高，可引起视网膜的一些病理性改变。在反复的高压刺激下，视网膜小动脉早期会稍有狭窄和轻度硬化，患者可能出现视力减退、眼前有黑影等情况，其他均无异常。若此时患者及时发现并加以重视，经药物治疗控制血压，视网膜血管可逐渐恢复正常，不会发生永久性改变。

第二步：小动脉持续硬化狭窄。如果血压长期增高，发展到一定阶段，视网膜会进一步发生改变，动脉持续狭窄，视网膜动脉硬化明显，动脉会出现“银线反应”， 动脉管径狭窄不均，并有动静脉交叉压迹现象。

第三步：出血、渗出和水肿。随着病情发展，血压急剧增高，可出现视网膜水肿、出血和渗出，这种情况就是高血压动脉硬化性视网膜病变。

第四步：视力严重受损。如果伴有视神经乳头水肿、出血较多，会进入玻璃体或渗出物沉积于黄斑部，眼底会出现放射状腊样小黄点。此时，可引起患者视觉障碍，如视物不清、变形或变小。

如何正确测量血压

正常人一天当中血压是有起伏波动，人在睡眠时血压最低，静静地坐着时血压则保持平稳。紧张、吸烟、谈话和饮咖啡会令血压升高，饭后、运动后、安静阅读时血压则会下降。因此，要准确量度血压，在量血压前一小时不应服食药物和进食，测量前30分钟内禁止吸烟、饮咖啡或茶等，更应该提前排尿，避免忍尿，膀胱脤满会令血压升高。测量血压前，宜先静坐在温度适中的房内5分钟，在安静的状态下，同一时间，测量同一上肢，这样调整药物时比较准确。

无论男女和是否有高血压病，一般是测量右上臂血压，因为血压的标准制定也是根据右上臂血压结果制定的，大多通过右侧上臂进行测量。测时，手心向上自然放松，将血压计手腕带下方放置在储存盒或软垫上，并使手腕带位置与心脏同高，不能过高或过低。如右侧曾患血管畸形、大动脉炎、偏瘫或左侧测量值高于右侧，建议测量左侧，以高侧测量为测量结果。初次测血压的人，可以选择左、右上臂血压都测，以获得准确的血压，等相对明确哪个手臂血压高了，就只测高侧的上臂血压。

量血压坐着还是躺着？

早上测血压，应该坐着还是躺着？这个问题很重要，因为姿势不同，对血压测量结果有影响。建议行动不便的老人，卧位和坐位都测一次，如果差别不大，则以坐位测量值为准。坐位时，肱动脉更接近心脏水平，血压相对更准。

有一些高血压患者没有症状，从不知道自己血压高，直到出现并发症后才去医院。高血压对血管、肾脏、心脏等靶器官存在长期威胁，它是一个需要长期管理、定期监测的疾病。建议选择长效降压药，缓和、平稳降压。日常血压管理要有个“监测笔记”，包括清晨进食前、三餐后、睡前的血压，把监测数据带给医生，据此调整降压药用法、用量，达到精准治疗。很多心脑血管事件发生在清晨，控制好清晨血压，就能减少心脑恶性疾病的发生。（人民健康网综合自生命时报、广州日报、中国中医药报）

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