中国研究型医院学会护理教育专业委员会成立大会暨国际护理教育进展论坛在天津召开

10月19日至20日，日前，由中国研究型医院学会主办、天津泰达心血管病医院承办的“中国研究型医院学会护理教育专业委员会成立大会暨国际护理教育进展论坛”在天津召开。

据了解，护理教育专业委员会是隶属于中国研究型医院学会的二级学术机构，致力于发挥护理教育专业委员会在健康照护、护理师资培养、教学科研创新、专业帮扶中的作用，为健康中国战略行动计划贡献护理专业价值。

中共天津市委常委滨海新区书记张玉卓，中国科协副主席李洪，天津市卫生健康委书记王建国，中国研究型医院学会名誉会长秦银河，会长何振喜等嘉宾出席成立大会并做重要讲话。泰达国际心血管病医院院长刘晓程致欢迎辞；张玉卓、李洪、王建国和何振喜分别对成立中国研究型医院学会护理教育专业委员会的意义给予了充分肯定，也提出了希望与要求。

中国研究型医院学会副会长刘希华宣读《关于护理教育专业委员会成立批复》，复旦大学护理学院院长胡雁，被聘为中国研究型医院学会护理教育专业委员会名誉主任委员，解放军总医院护理部王社芬当选首届护理教育专业委员会主任委员；王玉玲、刘亚平、薄海欣、曾登芬等当选为副主任委员，刘则扬副教授当选为秘书长。

中国研究型医院学会副秘书长郝瑞生组织召开了护理教育专业委员会第一届全体委员会议和常务委员会议。他明确提出了护理教育专业委员会的宗旨和职责，并制定下发了护理教育专业委员会管理办法和五年规划要点。他强调，在未来五年规划中重点要进行四方面工作：一是推广与普及健康照护技能，开展健康照护师系列研究，形成特色培训模式，优化健康照护方法，提升健康照护水平；二是培养高素质护理教育人才队伍，发挥专家特长，整合优势资源，开展护理教学应用技能师资培训；三是建立规范化护理教育培训模式，开展阶梯式护理人员培训内容与方法研究，推出数字化精品课程，实现专科梯队教学与成果资源共享；四是大力开展护理科研创新。

据了解，国际护理教育进展论坛也于同期召开。来自泰达国际心血管病医院、上海复旦大学护理学院、中山大学护理学院、海军军医大学护理学院、四川大学华西护理学院，以及美国、澳洲、英国等知名医疗护理专家分三个部分先后精彩演讲：第一部分是深入解析报告了目前国内外医疗护理创新成功案例——国产人工心脏研发、国际阿尔茨海默症最新护理进展；第二部分是高屋建瓴构思与展望未来护理教育应用前景——5G虚拟真实世界，微课、慕课、翻转课等护理教育教学应用与发展；第三部分是研习共享国际信息化护理教育服务，物联网为通讯手段的穿戴技术与糖尿病人的自我健康照护，专科护士的现状与发展等；为全国各地400名到场学者带来了一场耳目一新的护理教育进展学术盛宴。

据相关人士介绍，论坛促进了国内外护理教育学界的深入交流与文化融合，有效提升了护理教育专业委员会在业内的学术影响力，有助于推动护理教育改革与创新的深化与发展，有助于加速护理教学与护理服务的效能，是华北地区乃至全国有影响力、号召力的高水平护理教育进展交流论坛。