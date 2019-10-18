风湿病重在早诊早治早达标

“风湿”在很多人印象中，就是刮风下雨等天气变化的时候，身体产生不适的一种病。然而，在临床上风湿性疾病却并非这么简单，它包含200余种病，其中常见的包括类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、红斑狼疮、干燥综合征、痛风、骨关节炎等疾病。在近日举办的风湿免疫学科发展研讨会上，中华医学会风湿病学分会主任委员、北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰表示，随着人们健康意识的提升和诊疗技术的进步，近年来风湿病患者就诊率越来越高，但达标治疗率仍不明显，超过50%的患者在接受治疗一两年后便自行停止治疗。而治疗风湿病关键在于早诊早治早达标。

数据显示，目前我国风湿性疾病患者超过2亿人，其中类风湿关节炎患者500多万，强直性脊柱炎患者约有500万，红斑狼疮病患120多万，这是一个非常庞大的人群。然而，风湿免疫专科医生却只有6000多名，医患人数差距很大。曾小峰说，风湿病患者只有在专业科室才能得到早诊早治，且实现治疗规范化，使病情得以缓解，致残率降到最低。目前创新型口服靶向合成抗风湿药如JAK抑制剂为达标治疗提供了好的可能。

“大多风湿病患者都是疼痛持续半年以上才来就诊，中重度者占到77%左右。”全国人大代表、山东省枣庄市红十字会常务副会长王凌介绍，根据首个全国范围多中心、前瞻性类风湿关节炎直报项目的调研最新结果显示，我国类风湿关节炎患者具有以下特点：一是患者群体庞大，疾病认知程度不够。中国类风湿性关节炎患者平均年龄为52.9岁，普遍存在知晓率低、就诊率低、治疗率低的“三低状况”。二是致残率高，类风湿关节炎患者两年致残率高达50%，3年致残率更是达到70%。类风湿关节炎是造成我国人群丧失劳动力和致残的主要病因之一。三是规范治疗率低，只有不到44%的类风湿关节炎患者得到了比较规范的治疗，所以患者的缓解率仅有17.7%，绝大多数患者对自己的治疗效果并不满意。

北京儿童医院风湿免疫科主任李彩凤强调，很多人认为风湿免疫性疾病是四五十岁的人才得的疾病，其实不然，风湿免疫性疾病可以发生在生命的全周期，包括儿童青少年，而且儿童阶段得病，影响的是一生，所以早诊早治对儿童患者更为重要。尽管近年来国家对儿童用药审批开通了绿色通道，但临床上能供儿童患者使用的药物仍然非常有限，大多都是医生根据经验酌情用药，这给儿童风湿免疫性疾病的诊治带来了巨大的挑战。因此，专家呼吁，应该提高对儿童风湿免疫性疾病的关注，加大医生培养力度和创新药物研发力度，让儿童风湿病患者能够早诊早治，享受本该快乐的童年。

北京大学人民医院风湿免疫科副主任苏茵提醒，类风湿关节炎最早出现的症状是关节症状，因此当患者出现一个或者几个关节肿胀疼痛时就需要注意。类风湿关节炎的关节症状包括肿胀、疼痛、活动受限以及晨僵。还要关注出现症状的部位，手指的小关节，比如手掌和手指之间的掌指关节以及腕关节，这些都是早期类风湿关节炎易发的部位；一些大的部位，比如肘关节、肩关节、膝关节等也有发病可能，当患者出现一个以上的关节肿胀时就需要就医。

风湿性疾病大多都是一些慢性疾病，医生作为和患者“同一战壕的战友”，除了为患者治疗疾病，更要积极推广科普教育，提高患者对于疾病的认知度和依从性，实现科学合理施治。