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类风湿关节炎治疗有了新武器

2020年08月09日18:36 来源：人民网-人民健康网

8月9日，先声药业与百时美施贵宝共同宣布，双方共同开发并在中国大陆地区市场商业化的自身免疫性疾病领域药物恩瑞舒（阿巴西普注射液）正式上市。

与会专家介绍，类风湿关节炎是一种常见的慢性、高致残性自身免疫疾病。类风湿关节炎患者主要呈现四多特征：患病多、病程长、中重度患者多以及并存疾病多。类风湿关节炎不仅会造成患者身体机能、生活质量和社会参与度下降，同时也给患者家庭和社会带来巨大的经济负担。

国家皮肤病与免疫疾病临床医学研究中心主任，亚太风湿病学会联盟（APLAR）副主席曾小峰教授表示：“过去几年风湿科医生人数翻倍，独立的风湿免疫科数量急剧增加，2019年年底卫健委发文要求每个三甲医院必须配备风湿免疫科，未来更多的风湿患者将得到更好的治疗。”

“创新药研发是一段漫长而不平坦的历程，创新药研发的驱动力除了科学的进步、持续的研发投入，还要有敢于探索的勇气、帮助更多患者的使命感和善于协作的团队精神。”先声药业董事长任晋生表示，“中国类风湿关节炎患者人数众多，未来选用生物制剂治疗的患者比例将快速提高，这个治疗领域存在着巨大的尚未被满足的需求，我们相信，恩瑞舒在中国上市，为临床医生提供类风关治疗的新手段。”

(责编：许晓华、李轶群)


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