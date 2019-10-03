糖尿病患者最好不要喝粥？听听专家的说法

编者按：糖尿病是一种慢性疾病，糖尿病患者在规范治疗的同时，还需要健康饮食的配合。那么，多吃粗粮能降血糖吗？糖尿病患者应尽量不喝粥，对吗？到底喝牛奶好，还是喝豆浆好？

糖尿病患者应尽量不喝粥，对吗？

错

粥中的粮食由于烹饪时间较长，吸收较快，会使血糖升高较快。但喝粥引起的血糖升高又很快会下降，因而如单纯喝粥作为主食，会出现血糖先高后低现象。对于血糖控制不好的糖尿病患者，不太建议喝粥。

两周内餐后血糖值都低于10mmol/L的糖尿病患者，可喝粥。对于脾胃偏弱的老人，吃饭有粥，有助于饭食消化吸收，也有助于身体快速获得能量。因而适量进食稀饭，常需结合一些干粮，这样有利于营养快速吸收。至于喝粥后的高血糖并不难克服，如餐后散步20至30分钟常可抵消进食稀饭引起的血糖升高。

所有的粥都能快速升糖吗？有没有升糖不快的粥？

有快慢区别

杂粮粥升糖相对慢，细粮粥升糖更快，所以最好进食杂粮粥，如：小米粥、玉米碴粥、各种杂豆粥等，熬粥时间不宜过长，熟了即可，且我们需要把粥的量也算到一天主食中。

多吃粗粮能降血糖吗？

错

吃粗粮确实不能降糖，只是延缓血糖升高。粗粮富含膳食纤维，使粮食中的淀粉消化、吸收较慢，从而使血糖升高得较慢。随着时间增加，组织对胰岛素敏感降低，血糖的升高并不以剧烈波动的形式表现出来，有利于控制餐后血糖。但它与细粮一样，多吃也会发胖。

脾胃不好的老人吃粗粮难消化，把粗粮磨细，是不是既升糖慢，又好消化了呢？

脾胃不好的人可以把粗粮磨细吃，就是粗粮细做，粗粮中的膳食纤维仍可以延缓血糖迅速升高，磨细的粗粮口感会更好些，更容易消化，对肠胃功能不好的病人会更好些。

糖尿病患者喝牛奶好，还是喝豆浆好？

两者皆可，并无本质差别

有些人需注意乳糖不耐受的情况，是说喝牛奶后腹胀，甚至呕吐腹泻。这类人可用豆浆替代。若是有高血脂的，可选择脱脂牛奶，或低脂牛奶。豆浆虽然在降脂方面可能有一定效果，但效果并不是很明显。

而科学饮食讲究的是食物之间的互补和总体平衡。比如牛奶含钙高，但含铁量低;豆浆含铁高，但含钙量低。所以，糖尿病患者可以喝一天牛奶，喝一天豆浆，交替着来饮用。这样取长补短，在营养上便可起到互补作用。但不管喝牛奶还是豆浆，一天的量应该在250毫升左右。

另外，糖尿病患者缺钙的风险比较大，牛奶能起到一个日常补钙的作用。但最好不要空腹喝，空腹喝，牛奶或豆浆经过肠道速度太快，会导致吸收率下降。可在喝前少吃点主食。

小提示：

糖肾患者也能吃豆制品

北京医院内分泌科主任郭立新：传统观念认为，有肾脏病的患者不宜摄入大豆及豆制品，理由是大豆蛋白生物效价偏低且含有较多的非必需氨基酸，摄入大豆将加重肾损害。

实际上，豆制品中的大豆蛋白虽然属于植物蛋白，但它是一种优质蛋白，在一定程度上对于受损肾脏的功效甚至优于动物蛋白。研究证实，适量给予大豆蛋白可减轻肾小球高灌注、稳定肾小球滤过率，减轻肾小球血管硬化，降低血肌酐和尿素氮。大豆蛋白还可调节脂肪代谢，降低血胆固醇和甘油三酯，这与大豆所含黄酮类物质有关。因此，对于糖肾患者，豆制品是可食用的，前提是蛋白质摄入总量在规定的范围内。这个标准是按每公斤标准体重给予0.6～0.8克蛋白质。

五类瘦人留神糖尿病

北京大学首钢医院内分泌科主任医师 龚雄辉：有糖尿病家族史。2型糖尿病是一种多基因遗传疾病，具有一定的遗传性。而在这一点上，无论胖人还是瘦人，患病风险都是一样的。

有巨大儿生产史的女性。很多孕期女性容易出现“进补过度”的情况，导致胎儿过大。这不仅增加了女性分娩时的难度，还升高了产妇以后患糖尿病的风险。尽管有些女性在产后努力减重恢复体型，但仍有很大的患病风险。因此女性在怀孕期间要注意监测血糖，做到营养均衡，不要营养过剩。

隐性肥胖者。这些人虽然可能看上去不胖，但却有很多腹部脂肪。甚至有些人体重指数正常甚至偏低，内脏脂肪含量却过高。这类人很容易出现胰岛素抵抗，血糖升高。因此衡量胖瘦不能仅看“脸蛋”，更要注意腰臀比。

长期抽烟喝酒者。抽烟、喝酒是世界卫生组织公布的最坏的生活方式。尼古丁和酒精不仅会抑制胰岛素分泌，还会造成胰岛素敏感度下降，进而使血糖升高；另外长期摄入酒精会引起肝脏代谢功能受损，甚至是酒精性肝硬化，导致糖代谢不正常，进而患者出现糖尿病。

劳累、压力大者。这类人群生活不规律，饥一顿饱一顿，没有时间或懒得去锻炼身体，长期处于高度紧张的工作状态、精力透支。生活作息紊乱会造成内分泌失调，随着时间的延长，就会引起体内胰岛素分泌功能下降，导致糖尿病。

虽然糖尿病发病原因至今尚未完全搞清楚，但目前可以肯定，引起糖尿病基本原因有两个：遗传因素和环境因素。肥胖只是环境因素中的一种，故糖尿病患者有胖有瘦。

红肉吃得多，糖尿病风险大

新加坡国立大学医学院发现，吃肉与患糖尿病的风险有一定关系。他们以亚洲人为对象进行了一次大规模调查。结果发现，食用过量的红肉，如牛肉、猪肉和加工肉等会增加患糖尿病的风险，而吃白肉，如鱼、鸡肉等可使风险下降。(人民健康网综合自生命时报、健康时报)

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