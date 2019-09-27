“强县域 千县行”全国分片区交流会将举行
由国家卫生健康委医政医管局指导，各省卫生健康委联合人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国分片区交流会预计从10月开始，陆续举行，持续到年底。
据悉，会议内容将围绕县域医院管理能力、学科建设、党建工作、医院宣传等县域医院综合服务能力提升重点展开。并在加强300家达标县医院自身能力建设的基础上，进一步推动县域医疗服务体系建设发展，同时进一步发挥示范作用，帮扶其他县级医院共同发展。
会上，国家卫健委医政医管局相关负责人及相关省卫健委领导将致辞并做主题报告。首批300家县域医院先进典型代表将进行优质案例分享。中央党校、各大干部学院、北大、清华等知名高校相关专家学者，有关媒体负责人、资深记者以及相关医疗健康领域负责人，将分别就“新时代下如何加强县域医院基层党建工作”“如何用媒体思维做好医院宣传工作”等话题进行深入探讨与交流。
据了解，在国家卫生健康委员会医政医管局指导支持下，人民网·人民健康开展县级医院综合能力提升典型案例宣传活动，作为活动抓手的“强县域、千县行”专项活动已于8月26日在人民日报社全面正式启动，为期3年。
自2014年《全面提升县级医院综合能力工作方案》（国卫医发〔2014〕48号）发布以来，目前，全国有300家县级医院已基本达到县级医院综合服务能力推荐标准要求（简称达标县医院）。国家卫健委医政医管局要求在此基础上，进一步加强达标县医院能力建设，发挥其示范带动作用，帮扶提升其他县级医院综合服务能力。
根据“强县域、千县行”专项活动计划，2019年9-10月，由各省卫生健康行政部门推荐、统一汇总《已基本达到县级医院综合服务能力推荐标准要求的300家县级医院典型经验讲师代表》并报送人民网。
国家卫生健康委医政医管局指导下，会同各省卫健委相关部门遴选确定典型经验讲师团成员。
2019年10-12月，国家卫健委医政医管局、省级卫生健康行政部门对辖区内有关工作落实情况进行指导和评估，加快推进工作。与首批省级卫生健康行政部门进行沟通，召开现场片区交流会，推广典型经验。
2020年1-3月，对“2019年度强县域 千县行”专项行动精选总结评估，召开工作总结会议，推广有益经验，筹备2020年度启动大会及项目计划。
据悉，参加全国分片区交流会的首批10个省份为河北、山西、辽宁、吉林、浙江、福建、安徽、山东、河南、四川（排名不分先后）。各省级卫生健康行政部门将结合县级医院综合服务能力提升工作，总结与推广达标县医院典型经验，分地区、分类别组织交流研讨，提高社会认可度和支持度，营造良好社会氛围，助力提升县级医院综合服务能力。
首批各个省份片区交流会结束后，其他省份将逐步开展，通过三年时间逐步覆盖全国。
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