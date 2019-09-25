肺癌早期筛查首选什么方法？

2018年由中国肿瘤学大会作出的《中国恶性肿瘤学科发展报告(2017年)》显示，中国肺癌发病和死亡人数分别占全球的35.78%和37.56%，而人口只占全球的20%，同时肺癌还是我国发病人数增长最快的恶性肿瘤，因此说我国是肺癌重灾区也并不为过。

在如此严峻的抗癌形势下，肺癌的早期发现、早诊早治就显得尤为重要，直接决定了癌症患者的存活率以及手术后的生活质量。如何在日常体检等常规检查中发现问题？检查报告上说的肺纹理增粗、肺部小结节是否预示着肺癌已经在悄然接近？

2019年9月26日 周四15:00-16:00，首都医科大学附属北京胸科医院影像科主任医师 侯代伦教授将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于肺癌早筛、肺部影像学检查的问题，千万不要错过！

专家简介

侯代伦，医学博士，主任医师，教授，博士生导师，首都医科大学附属北京胸科医院影像科主任。

中华医学会结核病学分会影像专业委员会主委、中华医学会结核病学分会第十七届委员会委员、中华医学会放射学分会传染病专业委员会委员、中国防痨协会临床委员会影像专业委员会副主委、中国医院质量管理协会影像学专业委员会副主委

擅长：结核病影像学诊断鉴别、肺小结节鉴别诊断、CT引导下肿瘤微创介入诊疗

出诊时间：周三全天、周四上午

肺部结节与肺癌有没有直接关系？

我们常说的肺部小结节多为小的局灶性、类圆形，在影像学检查中表现为密度增高的阴影，它可以单独出现，也可以是多发的。许多肺部疾病都有可能在肺部形成小结节，常见的如肺炎、肺部错构瘤、肺结核等良性疾病；但同时，原发性的肺癌灶以及肺癌转移灶也可以表现为肺部结节，一些原本是良性的病灶也有转变成肺癌的可能性，所以肺部结节与肺癌还是有关系的。

如何确定肺结节的良恶性？

目前唯一可以确诊肺结节良恶性的只有穿刺进行病理活检，但穿刺活检是一种有创的检查。如果是较小的结节，穿刺活检时不易取得病理标本。所以大部分的肺结节是要通过影像学检查，通过结节的大小、形态、密度等来确定结节的良恶性。

如何提问和收看直播：

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