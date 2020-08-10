中华医学会结核病学分会2020年学术大会开幕

8月7日，由中华医学会、中华医学会结核病学分会主办，首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所承办的2020年中华医学会结核病学分会学术大会在北京拉开帷幕。与往年不同的是，本届学术大会以网络会议的形式召开，新冠疫情的影响改变了参会形式但同时也增加了大会智能化、信息化的色彩，让更多的专业人员可以足不出户通过网络隔空参会，增强了大会的参与性和影响力。据主办方介绍，除了结核病定点医疗机构、结核病预防控制控制机构这些以往参会主力军，很多综合医院和基层医疗卫生机构的专业人员注册参会也非常踊跃，预计今年通过“云聚会”收看、参与年会的人数将达数万人。

2020年是我国“十三五结核病防治规划”的收官之年，五年间，党和政府始终坚持以人民健康为中心，健全完善政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的工作机制，不断加大投入力度，优化防治策略，健全服务体系，扎实落实各项防治措施，全国结核病疫情持续下降，死亡率一直保持在较低水平，防治工作取得显著进展，维护了人民的健康和生命安全，得到了国际社会的广泛赞誉。尽管取得了显著成效，但中国仍是全球结核病高负担国家之一，发病人数多，防治形势严峻，结核病仍是严重危害人民健康的传染病，防控工作任重道远。国家卫生健康委疾病预防控制局周宇辉副局长在大会开幕式上对下一阶段结核病防治常态化工作提出了要求，结防处刘海涛处长对今年4月刚刚印发的《中国结核病预防控制工作技术规范》进行了解读。

“塞翁失马焉知非福，8个多月的抗击疫情让中国的医疗卫生体系再次经历了一次巨大的考验，我们在变革中努力，在创新中前行，特别是如何完善传染病的防治体系，让我们有了更深层次的思考，疫情后的结核病将走向何方？”开幕式上，结核病学分会主任委员李亮提出了前瞻性的问题。据北京结核病创新联盟的调查数据统计，在抗击新冠疫情的过程中，作为联盟成员的72家结核病医疗机构中，有56家在本次抗击疫情的战役中承担定点收治任务，贡献出1万多张床位，为抗击新冠疫情提供了强有力的支持，这当中涌现出了武汉肺科医院、武汉金银潭医院等一大批新冠防控的优秀医院。

“相比一些综合性医院，结核病定点医院尽管收治了大量新冠肺炎患者，但院内感染率很低，为什么？因为我们平时在应对结核病的实践中积累的经验给我们提供了保护。”李亮说，“结核病工作给了我们抗击新冠的经验，同时在抗击新冠的战役中我们进一步完善了现有的机制，严格了管理，锻炼了队伍，对今后的结核病防治更有信心。”

新冠疫情防控给我们留下了宝贵的经验，从宏观的协调管理到医疗机构的能力水平，从医务人员的防控意识到全社会的卫生健康习惯，都在这场战役的洗礼中得到提升。国家卫生健康委医政医管局公共卫生医疗管理处的黄欣处长在大会上做了“从抗击新冠谈医疗机构建设要求和公共卫生职能体现”的报告，从国家层面的要求以及自身的亲身体验讨论了医疗机构特别是传染病医院在疫情防控中发挥的作用、暴露出的问题以及进一步完善发展的机遇。