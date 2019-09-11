物联网赋能智慧健康 早筛早诊引领重大疾病防治

9月7日，2019世界物联网博览会（以下简称“物博会”）在无锡开幕。智能穿戴、胶囊内镜机器人、数字查房、智能移动筛查车等依托物联网、大数据、5G、AI等智慧健康创新产品纷纷亮相，向公众展示诊疗一体化全病程管理解决方案智慧医疗新技术的应用，吸引了无数参观者驻足体验。

磁控胶囊内镜360度机器人

肺癌智慧移动筛查车（全车覆盖5G网络，并配备了低剂量螺旋CT、智能AI读片机、远程医疗系统、影像云系统等设备，可完成胸部病变检查，实现专家远程读片，并根据检查报告得出治疗意见，为高危人群和低危人群分别提供针对性帮助）

物博会开幕当日，在“智慧健康发展峰会”上，结合健康物联网的智慧方案、项目和产品展示，王辰院士、孙颖浩院士、李兆申院士等国内顶尖医学专家分别以“以互联网+AI促进专科医联体发展”“物联网的前列腺癌诊疗一体化策略”“基于AI、大数据与网络提高我国结直肠癌早诊早治水平”为题分析了智慧医疗在各个疾病领域的前沿应用与获益评估。

据悉，在健康物联网或者说医疗健康物联网的应用方面，江苏省一直走在全国的前列。其中，无锡在健康物联网构建医疗急救体系，创新慢病管理模式方面已经积累了不少的经验。

“通过医疗物联网的应用来服务民生，惠及百姓，这是目标。”无锡市卫生健康委员会主任谢寿坤接受采访时说，比如将一些监测血压、血糖、心电的可穿戴类产品与物联网技术相结合，只要患者用了这个设备，信息就自动传输到健康档案里，在健康档案里形成曲线图。医生只要查健康档案，就可以了解患者的血压波动情况、血糖情况。既可以服务于患者的诊疗，也可以服务日常健康管理。在无锡，这个功能已经和家庭医生签约结合起来，患者反响非常好。

“保心衣”智能穿戴（用于急性心梗和心电危机值AI预警，心肌缺血、心律失常、心率变异性AI辅助诊断）

乳腺癌监测智能穿戴“黑科技”

要实现以疾病治疗为中心向以人民健康为中心转变，就要加强预防，加强慢病防控。据了解，无锡相继建立了标准化的糖尿病诊疗一体化中心、卒中筛查体系、胸痛中心“无锡模式”。“在慢病防控上，我们跟一些专家合作，而这些合作都是要通过物联网的一些手段和技术来助力，比如，胸痛筛查以后，患者知道自己是心肌梗塞，先是到基层医院看，通过信息化系统直接把心电图传到胸痛中心，然后跟120联系。120救护车与车联网关联，通过胸痛中心跟交警部门联系，一按按钮，救护车就可实现一路绿灯，为患者争取抢救时间。”谢寿坤介绍说。

慢病数字查房系统

如今，无锡已经实现了全民健康信息平台互联互通，并通过了五级乙等测评。“意味着无锡650万人口的健康档案在这个信息平台上全部可以查阅。医生端可以查阅，居民端也可以查阅。大大方便了医务人员对患者病史的了解，同时也方便了患者。”谢寿坤说，将来我们要拓展应用的覆盖，生老病死全生命周期的健康数据都要能够采集和使用，我们现在就正在通过这个平台来更广泛地采集、记录以及汇聚、共享居民的健康信息。

AI观测与人工观测精准度比对消化道病变区

医疗资源分布不均、跨地域就诊难，一直是医疗卫生行业发展的痛点。随着5G时代的到来,这些难题有望被破解。

“如在肿瘤的早诊早筛中，医生看片子难免出现疲劳，就会对诊断产生影响，现在应用人工智能技术，就有助于解决医生用眼睛看、用人工看容易出错的一些问题和遗漏。所以人工智能现在在医学上的应用非常多，领域也非常广，尤其是通过5G互联互通以后，对于老百姓健康、民生的改善会起到更好的作用。” 谢寿坤认为。

加强重大疾病防治，推进预防筛查和早诊早治，着力缓解民生痛点。此次峰会上，无锡地区“三位一体”胃癌防控模式正式发布。此外，无锡市卫健委与中国前列腺癌联盟联合发布了“防治一体 全国前列腺癌筛查及无锡全市筛查模式合作项目”，双方将探索前列腺癌筛查无锡模式，合力共建无锡市前列腺癌转诊绿色通道，实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式的有效运行，提供病程全周期解决方案，提高早期肿瘤检出率，提升患者生存率。

谢寿坤表示：“无锡市启动防癌工程，聚焦无锡市民健康生活，在策略上从注重‘治已病’向‘治未病’转变，全面落实健康中国行动纲要，共建无锡市民健康生活。”

中国工程院院士、中华医学会泌尿外科专业委员会主任委员孙颖浩教授表示：“推广前列腺癌早诊早筛，为前列腺患者提供从筛查、穿刺活检、病理、治疗、到随访各个环节的一站式全病程管理，同时应用新的AI技术，可以提高诊断的准确性，全面提升前列腺癌患者的治疗体验及生活质量。”

在本次物博会上，聚焦“早癌筛查”、“从医院到家庭”的健康管理模式、“医共体”等关键领域，全球生物制药企业阿斯利康展示的六大创新医疗场景，14大创新诊疗一体化全病程管理解决方案，35项智慧医疗新技术应用引发广泛关注。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“未来阿斯利康将进一步探索与5G、AI等新兴技术的结合，打造从医院到家庭全链条健康管理闭环，推进早癌筛查、医共体等关键领域的创新突破。”

数字化转诊地图

医共体实时大数据模型

据了解，2019年是阿斯利康进入中国的第26年。一直以来，阿斯利康致力于推动‘以患者为中心’的开放式创新。积极探索与政府、社会多方力量合作的新型伙伴关系，携手海内外跨界力量共同构建开放、协作、共赢的创新健康生态圈，完成从传统制药企业向为患者提供全病程管理解决方案的创新平台型企业转型。

消化内镜VR诊疗培训系统（提升基层消化医生的内镜精查技术，贴近实战模拟主流消化内镜的多种观测模式，提供游戏化的场景引导医生完成任务，提升了培训的效果和趣味性）

县域区域检测中心（应用AR技术，通过数字沙盘，展示区域检测中心的健康物联网概念和应用，包括：物资管理可视化、医疗信息数字化、医疗过程数字化。同时有DNA测试小互动，现场体验神奇的监测）

物博会期间，阿斯利康与无锡市政府及无锡高新区合作共建打造的无锡国际生命科学创新园正式开园，并与首批入驻企业正式签约。园区的落成将推动国际交流，加速全球创新成果在中国的孵化和实践，并致力于以全球创新智慧为中国患者提供全病程管理创新解决方案。

据悉，签约入驻的10家企业来自全球不同国家和地区，聚焦癌症早筛、肿瘤基因检测、AI诊断等行业创新热点，开展多样化的前沿学科领域探索，涉及制药、诊断、器械、数字化等多元领域，覆盖患者的全病程管理的不同阶段。

无锡市政府副市长，新吴区委书记王进健表示：“无锡高新区作为全市生物医药产业的创新高地，形成了以创新药物、医疗器械、智慧医疗与健康服务产业为主导的生物医药产业集群。无锡国际生命科学创新园，以中国健康产业大发展的时代机遇为契机，将构建起具有行业影响力的健康医疗产业创新生态圈。”