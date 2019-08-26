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中年血压升高影响晚年脑健康

2019年08月26日08:35 来源：健康报网

新华社伦敦8月23日电 （记者张家伟）英国伦敦大学学院最新发布的一项研究结果说，中年血压升高可能会影响到数十年后的大脑健康，这显示有必要在更早的阶段加强监测血压。

该校学者领衔的团队长期跟踪了502名志愿者的血压和大脑健康状况。这些志愿者都在1946年的同一周内出生。团队对其中465人开展了脑部扫描，用于评估大脑容量和脑部血管受损情况，并在他们36岁、43岁、53岁、60岁至64岁期间、69岁时分别测量血压情况。结果显示，在受试人群中，53岁时血压上升并在43岁至53岁期间经历较快血压增幅，与他们到70岁时出现脑部血管损伤迹象或轻微中风存在关联；43岁时血压上升并在36岁至43岁期间经历较显著血压增幅，与年老后脑容量变小相关。

研究报告已刊登在英国《柳叶刀·神经学》杂志上。报告主要作者、伦敦大学学院的乔纳森·肖特教授说，这项研究揭示了更多血压与大脑健康的复杂关系，并且从中可以看出，30多岁时的血压也会对数十年后的脑部健康产生连锁效应。

研究人员表示，这意味着有必要在进入中年以前就加强监测血压，以便更好地预防相关疾病发生。

(责编：李轶群、杨迪)


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