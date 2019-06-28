福建省人民医院心内科主任熊尚全：
关注血压健康 定期测量血压
5月17日是“世界高血压日”，福建省人民医院于当天上午在心内科就诊大厅举办了面向广大高血压患者的免费义诊活动。福建省人民医院心内科熊尚全主任携科室医护人员参与义诊，并详解高血压疾病患者的日常健康注意事项。
根据国家心血管病中心2018年发布的《全国高血压控制状况调查》显示，我国高血压患病率已高达23.2%，但其知晓率不及50%，治疗率为40.7%，控制率仅为15.3%。预测，到2025年全球将有10.5亿高血压患者。
面对严峻的发病趋势，福建省人民医院心内科熊尚全主任提醒广大高血压患者和公众：“良好的生活习惯能帮助您控制血压，尤其是以下四个方面很重要，一是少盐，把每日的食盐摄入量控制在6克以内，对于一些含盐量高的食物如咸菜、香肠、熏肉等应当少吃。二是要少熬夜，保证充足的睡眠。三是要放松心境，压力大，精神紧张都不利于控制血压。四是控制体重、适量运动。”
据了解，此次世界高血压日免费义诊，是“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目暨“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动的一部分。“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。
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