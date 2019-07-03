中年习惯好，大脑衰老慢
李 伟 编译
近日，《美国老年医学会杂志》刊登一项研究指出，认知能力下降可能始于中年，持续进展20年左右。
该研究共招募2285名参试者，多数在65岁以下。研究人员利用高度敏感的检测方法测量参试者的听力、视力和嗅觉，参试者还接受了有关注意力、思维和决策能力以及记忆力、交际能力的测试。研究人员将所有测试结果进行整合，评估参试者的大脑功能。同时，参试者的血液样本和其他生化指标也得到检测，从而创建了完整的健康“画像”。
研究发现，中年时期就可能出现大脑衰老的预警信号包括：吸烟、腰围较粗、有炎症或心血管疾病等。糖尿病患者在接下来的5年间更可能出现大脑老化。脑部轻微损伤会对大脑功能产生长期影响，有头部受伤史的人大脑老化风险增加77%。抑郁症也会增加此类风险。研究人员指出，经常锻炼的人大脑老化慢，越早选择健康生活方式，越能改善晚年的身心健康水平。
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