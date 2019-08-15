测出血压高，按照六步治

河北省人民医院老年病科主任 郭艺芳

高血压是临床多发病、常见病之一，严重威胁我国居民健康。不少老人自测血压升高就非常紧张，不知如何是好。本期就为大家支招，发现血压升高时，可以在医生指导下按照6个步骤分析处理。

第一步：明确是否为高血压。我国将血压超过140/90毫米汞柱作为诊断标准，但并非所有血压超过这个值的人都属于高血压。我们的血压一直在波动，一天内血压波动幅度可达20~40毫米汞柱。一个健康人在剧烈运动后、紧张、焦虑、恐惧、愤怒等明显情绪波动时，都可能出现暂时性血压升高，但上述因素解除后，血压便恢复正常，这种暂时性血压升高不是高血压。有些人没有导致血压升高的因素，只是偶然一次测量血压较高，这也不能作为诊断依据。这类人应在两三周内多次测量，若高压总是超过140毫米汞柱，或低压总是超过90毫米汞柱，则属于高血压。

第二步：决定是否应用降压药。高血压的诊断与治疗必须听从医生指导。如果血压轻度升高，不超过160/100毫米汞柱，且患者没有心脑肾疾病，一般无需急着用降压药，可以试着调整生活习惯，比如少吃盐、控制饮食、增加运动、减重、生活规律、充足睡眠、精神放松等。很多血压轻度升高者，通过采取这些措施是可以恢复正常的。若血压仍然较高，则需应用降压药物。如果已经发生心脑肾疾病，即便血压轻度升高也要立即用药。

第三步：确定血压控制目标。不同患者的血压控制目标不一样，多数人的血压应控制在140/90毫米汞柱以下，如果用了一两种药血压降到130/80毫米汞柱以下，则不用减药；80岁以下老年人可先把血压降到150/90毫米汞柱以下，若无不适感，可降到140/90毫米汞柱以下；80岁以上老年人降到150/90毫米汞柱以下即可；合并糖尿病、冠心病、心衰、慢性肾病的患者，应尽量把血压控制在130/80毫米汞柱以下。

第四步：确定选择哪种药物治疗。没有合并冠心病、脑血管病、糖尿病、肾脏疾病的患者，五类降压药（地平类、普利类、沙坦类、洛尔类、利尿剂）均可选择，整体疗效无明显差异。若患者已经存在合并症或其他疾病，则需要根据具体情况选择不同种类的降压药。例如，合并心绞痛者首选地平类或洛尔类；慢性心衰患者首选洛尔类、普利类、沙坦类或利尿剂；合并慢性肾病者首先选择普利类或沙坦类；老年高血压患者可选地平类、利尿剂或普利类和沙坦类；合并糖尿病的高血压患者首选普利类或沙坦类；有阵发性房颤者首选沙坦类。

第五步：确定应用几种药。如果血压轻度升高，一般应用一种降压药就行。如果血压超过预定控制目标的20/10毫米汞柱，一种药物很难将血压控制在目标值以下，则需要两种药联合治疗。

第六步：评估治疗效果。开始采用降压药治疗后别太着急，一般三四周以后才能达到最大作用效果。如果用药几周后血压仍不达标，应在医生指导下增加第三种药物。部分患者，特别是血压严重升高，或治疗反应很差的患者可能需要做进一步检查，看看是否存在导致血压升高的特殊原因。