反应变慢，可能血压高了

受访专家：中南大学湘雅医院神经内科副教授 郭纪锋

人到中年，大脑常常不听使唤，随着年纪增长，不仅反应会变得迟钝，记忆力也渐渐下降。不少人认为，这是衰老的必然结果，却不知其背后有可能是高血压在作祟。近日，英国伦敦大学学院发布的一项流行病学调查显示，中年时期出现高血压，甚至会影响到数十年后的大脑健康。

研究人员对502名出生于1946年的志愿者进行了长期跟踪调查，扫描其中465人的脑部，用于评估大脑容量和脑血管受损情况，并在志愿者36岁、43岁、53岁、60~64岁期间、69岁时分别测量了他们的血压情况。结果显示，43岁时血压上升，并且在36~43岁期间经历较显著血压增幅的人，70岁左右时大脑体积明显缩小；53岁时血压上升，并且在43~53岁期间血压大幅升高的人，70岁左右时出现脑部血管损伤迹象或轻微中风的可能性会显著增加。该研究主要作者、伦敦大学学院教授乔纳森·肖特说，从相关结果来看，30多岁时的血压变化会对老年时期的脑部健康产生连锁效应。40~60岁是一个敏感时期，此时患高血压会对将来大脑健康有较大影响。因此，人们有必要在中年以前就加强血压监测，以便及早干预，尽量降低高血压对大脑健康的影响。

美国北卡罗来纳州维克森林大学医学院去年发布的一项研究，也将血压水平和大脑健康联系在一起。研究人员在4年内对收缩压控制良好的老年人（平均年龄67岁）进行了认知能力监测。结果表明，与血压高的老人相比，血压正常者患老年痴呆症的可能性低19%。研究人员分析，这是因为大脑依赖有效的血液供应，长期高血压会侵袭大脑血管壁，导致其破裂、出血或被血栓堵塞，进而导致大脑的某些部分停止工作，这很可能就是老年痴呆症的开始。

中南大学湘雅医院神经内科副教授郭纪锋告诉《生命时报》记者，正常的收缩压应维持在90~140毫米汞柱、舒张压在60~90毫米汞柱之间，如果发现血压经常高于140/90毫米汞柱，或24小时血压波动很大，就应及早就医。然而，高血压大多病情隐匿、进展缓慢，往往缺乏特异性症状，常被忽略。很多人尤其是中青年人，对血压关注度不高，错失了及时发现的时机。郭纪锋建议，健康人群每年体检时应测一次血压；有高血压家族史、长期吸烟酗酒、口味重的中老年人最好每年测两三次；若出现头痛、眩晕等高血压危险信号，应增加监测频率；已查明有高血压的患者，家里可准备一台血压计，密切监测。需要注意的是，脑血管对血压波动有适应代偿功能，若高血压患者血压下降较多较快，脑血管可能出现扩张不足，引起脑缺血甚至脑梗，因此降压要严格按照医嘱进行。

此外，郭纪锋提醒，大家生活中要学会控制情绪，有压力时学会倾诉、放慢生活节奏；保证充足的睡眠，睡前泡泡脚，有助提高睡眠质量；保持饮食清淡，少吃腌菜、香肠、腊肉等，多吃新鲜果蔬；尽早戒掉烟和酒；坚持锻炼，如健走、骑自行车、游泳等，以促进热量消耗，使体重保持在正常范围内。▲