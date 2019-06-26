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涂了防晒霜怎么还黑了？你缺了一节防晒课
编者按：夏日炎炎，对于经常暴露在太阳下但又担心被晒黑的人来说，涂防晒霜是必不可少的功课，可还是有些人涂了防晒霜，依旧被-晒-黑！哪里的错？
为什么会被晒黑？
晒黑是一种双相反应，并且有波长依赖性。即刻晒黑可发生在照射期间和照射后即刻，由黑素改变（氧化）和再分布引起，常见于UVA；迟发性晒黑由UVB剂量大于红斑阈值（伴有晒后红斑）；因此实际上UVA和UVB都可以引起皮肤的晒黑，在防晒过程中应该注意。
一般来说，白色人种出现晒后红斑后，皮肤易晒黑。而皮肤较黑及更黑者，特别是亚洲人群，晒黑前一般没有红斑反应，基本都是悄无声息地就黑了。因此我们需要经常涂抹防晒霜，来保护自己的皮肤远离紫外线的伤害。
那么，为什么有的人即使涂了防晒霜最终还是被晒黑了呢？
首先，可能是你的防晒霜没有选对。
物理防晒or化学防晒？
目前市面上常见的防晒霜类别有两种——即物理防晒霜和化学防晒霜。
物理防晒霜：原理是靠反射紫外线来防晒。通过一层惰性金属颗粒膜反射紫外线，通常是氧化锌或二氧化钛发挥作用让紫外线反射出去，让紫外线接触不到皮肤。一般这种防晒霜刺激性小，不会被皮肤吸收，敏感肌肤首选，但是涂抹之后泛白，影响美观。
化学防晒霜：原理是靠吸收紫外线来防晒。吸收的防晒产品通过特殊的化学物质吸收UVB和UVA或两种紫外线，然后以热量的形式散发出去。主要根据化学结构决定其防晒效果，一般肌肤可以选择适用，涂抹之后无泛白现象，比较自然。
如何区分物理防晒霜和化学防晒霜，主要看其防晒成分的组成。一般含有二氧化钛和氧化锌的防晒霜为物理防晒霜，其他成分的为化学防晒霜。另外，从质地上来讲，物理防晒霜与化学防晒霜相比，透气性较差且通常会泛白。
防晒霜指数如何选择？
（SPF）日光防护指数:一般10到50，主要防护UVB，数值越高，防护能力越强，防晒时间越长。
（PA）UVA防护指数:一般+到++++，主要防护UVA，加号数越多，防护能力越高。
但并不是SPF和PA越高就一定越好，指数高也同样意味着你的肌肤将承受更大的负担。因此，选择适合自己肤质的防晒指数才是最重要的。
其次，可能是你涂防晒霜的方法不对。
防晒霜并不是涂上就有效果的，而要达到一定的量才能发挥效果，正确的面部涂抹面积：整张脸涂一元硬币大小或一指间单位（从一个5mm内径的药管中，挤出一段药膏，恰好达到由食指指端至远端指间关节横线间距离长度的药量）涂抹两个手掌面积。千万不要觉得舍不得而减少涂抹量，否则这样“白涂”其实更加浪费。
同时，打伞、戴帽子等防晒后还需要涂防晒霜。可选择防晒指数相对较小的防晒霜，因为虽然打伞、戴帽子可遮住太阳，但地面、草地、水、雪地都可不同程度地反射紫外线。一般草地反射的紫外线为1%，水面反射的紫外线为20%，雪地反射的紫外线为80%。
此外，也可能是你涂防晒霜的时间不对。
防晒霜和一般的护肤品一样，需要一段时间才能被皮肤完全吸收，正确的涂抹时间应该是在出门前20-30分钟左右，不可以临出门才涂防晒霜。
除此以外，如果你一天只涂一次，或者隔很久才涂，那么前面的防晒工作也算是白做了。因为当我们长时间暴露在紫外线下时会出油、出汗，以及外部因素破坏掉我们皮肤上的防晒膜，会导致防晒霜的防护能力下降甚至消失。所以补涂防晒也会关键，一般物理防晒霜3-4小时补充一次，化学防晒霜2-3小时补充一次。
晒成“黑木炭”如何补救？
外用含有美白成分的护肤品，如氢醌、熊果苷、酰胺胺等成分的护肤品。
果酸换肤：加速黑素向角质细胞转运，加速角质细胞脱落，达到美白的作用。
低能量大光斑Q开关1064激光（白瓷娃娃）：晒黑后不建议做激光治疗，如果一个月甚至两个月还未复色，可尝试使用该方法治疗。
口服抗氧化剂，防止黑色素形成：维生素C、维生素E、谷胱甘肽等药物。
口服氨甲环酸：抑制络氨酸酶活性；抑制纤维溶酶原-纤溶系统干扰黑色素细胞和角质形成细胞的作用，降低络氨酸酶活性，从而抑制黑素形成。（人民健康网实习生郎玥综合自北京青年报）
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