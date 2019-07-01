澳大利亚阿德莱德大学研究人员发现，吃大蒜可以起到降血压的作用，效果不亚于一些降压药。

试验中，研究人员招募了两组患有高血压的志愿者，一组在3~6个月中每天服用600~900毫克含有“蒜素”的营养补充剂，对照组则服用安慰剂。

结果显示，服用“蒜素”补充剂的，高压平均降低了8.4毫米汞柱，低压平均降低了7.3毫米汞柱；血压越高的患者，其降压幅度越大。试验中每日摄入的蒜素含量为3.6~5.4毫克，而一瓣新鲜大蒜中含有5~9毫克的蒜素。

该研究负责人卡林·里德博士指出，从试验结果来看，大蒜的降压效果甚至不亚于一些常规降压药。但由此断言可用大蒜或蒜素补充剂替代降压药为时尚早，蒜素能否长期起到良好降压效果还有待进一步研究。