专家提示：高血压防治的首要任务是规范测量血压

5月17日世界高血压日期间，由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光教授亲自牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，同期在北京启动。

“为爱发声”项目在全国范围内50余个城市，300多个的企业、地标、医院、药店内进行的针对高血压疾病的患教和义诊活动也同期展开；北京世纪坛医院也参与其中。5月23日，北京世纪坛医院王佐岩主任携团队医护人员在门诊大厅面向广大高血压患者和公众开展高血压疾病的知识科普和义诊活动。

据了解，在我国，高血压患病率为23.2%且逐渐趋于年轻化，预计患病人数已达 2.7 亿，平均每四人就有一个患高血压，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于较低水平。

王佐岩认为，对高血压认知不足、服药依从性差等，成为影响高血压的治疗率和控制率的重要因素。他表示：“规范的血压测量是正确诊断、治疗高血压和评估疗效的前提，让居民能够了解自己的血压水平，高血压的患者知晓自己患有高血压，正在治疗的高血压患者知道自己的血压控制情况，是目前高血压防治的主要任务，这都离不开规范的血压测量。”

王佐岩提示大家，规范的血压测量有需要的方法，家庭自测血压应使用上臂袖带式电子血压计，而不能是腕式血压计，且测量时取坐位，测量前要安静休息5分钟，袖带松紧适度，手臂与心脏位置平齐，双脚平放地面，不能跷二郎腿，并排空小便。测量三次，每次间隔2分钟，取后两次的平均值。