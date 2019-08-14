血压控制不好 可能是这些没做对

76岁的王婆婆因为高血压入住武汉市中心医院后湖院区心内科。这天下午4点多，王婆婆躺在病床上按铃，护士跑过去后，她说护士快帮我测个血压，我头晕心慌不舒服。一测血压100/58mmHg，她入院时血压180/102mmHg，怎么会这么低呢，下午医生并没有给她开降压药啊。

仔细一问，原来王婆婆平时一个人住，自己在家是一天测好多次血压，血压正常就不吃药，测血压一旦收缩压高到140mmHg以上就马上吃一颗药。刚刚她就是自己测了一下血压，145/90mmHg，然后赶紧吃了自己带过来的降压药，过了不久就开始不舒服了。

医生告诉王婆婆，降压药不是想吃就吃，一定要遵医嘱规律服用。

2017年，美国心脏协会发布的最新高血压指南中将血压≥130/80mmHg定义为高血压。降压治疗的目标是将血压降至140/90mmHg以下。糖尿病患者则应降至130/80mmHg以下。当合并有脑梗死或颈动脉狭窄时，应将血压值维持在150/90mmHg左右。

医生告诉王婆婆，每个人的控压目标不一样，得让医生帮你制定。同时需要注意的是，70%的人血压值呈“双峰一谷”，即每天早晨6点~10点之间为全天血压的峰值，称之为清晨血压，下午4~6点为高峰，凌晨2~3点为低谷。大部分患者如果能将清晨血压管理好，则很大程度上意味着全天24小时血压都得到了良好控制，可以降低中风、心肌梗死等心脑血管事件的发生风险，从而更好地保护心、脑、肾、血管等器官。

对于王婆婆测量血压的方法，医生也表示不正确。正确的测量方法是每天早晚先坐位休息5分钟，30分钟内避免饮用咖啡和酒，排空膀胱。晨起血压应在起床后1小时内测量，服用降压药物前，早餐前，剧烈活动前，测量2~3次，中间间隔1分钟。晚间血压测量应于晚饭后，上床睡觉前进行。

血压的控制并不是容易的事，除了遵医嘱服药外，患者还应保持良好的生活习惯。例如，低盐低脂饮食，不吸烟不大量饮酒，少喝咖啡，控制体重，合理运动，避免熬夜，保证睡眠，保持情绪稳定，不乱服保健品。