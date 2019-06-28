专家教你四招 远离高血压

高血压病是一种世界性的常见病、多发病，严重威胁着人类健康。为此，1978年4月7日，世界卫生组织和国际心脏病学会联合会决定将每年的5月17日定为“世界高血压日”，旨在引起人们对防治高血压的重视。

2019年世界高血压日期间，东部战区总医院（原南京军区南京总医院）面向广大高血压患者和公众举办高血压疾病知识讲座和义诊活动。东部战区总医院心血管内科主任宫剑滨携科室团队医护人员一起参与，为高血压患者答疑解惑、给予疾病治疗和日常健康生活的建议。

此次活动由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光牵头、施维雅中国大力支持的“#Because I say so”（#为爱发声#）公益活动。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。

目前中国约2.7亿人患有高血压，但仅一半的人知道自己患有高血压。由于高血压没有明显的症状，日积月累会损伤全身各个器官，最终可能发展为中风、冠心病、动脉粥样硬化、心衰、猝死等疾患，因此做好高血压的防控非常重要。

近年来，随着生活节奏的不断加快，生活习惯的逐渐演变，高血压疾病逐渐高发且呈现出年轻化的趋势。借“世界高血压日”的契机，简要介绍健康生活、远离高血压等慢性疾病的主要几点注意事项：

首先，高血压患者需要良好的生活习惯来控制血压，尤其是少盐，每日的食盐摄入量控制在6克以内，含盐量高的食物如咸菜、香肠、熏肉等应当少吃。

其次，适宜的运动或体力劳动对高血压的控制有很大的帮助，少熬夜，保证充足的睡眠，放松心境，控制体重。

第三，戒烟。吸烟是心血管疾病公认的危险因素，长期吸烟者发生高血压的风险更高，同时影响血脂代谢，加速动脉粥样硬化的形成，而戒除能够有效缓解血管收缩和动脉硬化的发生，降低心血管事件发生率。

最后，高血压患者通常合并血脂异常，应控制胆固醇摄入量，推荐食用全谷物、豆类和新鲜蔬菜水果等食品，限制摄入高热量食品（如动物脂肪、甜食、含糖饮料等）。