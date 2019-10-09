“老陕”高盐饮食习惯 增加高血压患病风险

10月8日是第22个“全国高血压日”，陕西省卫健委提醒公众，高血压是心脏病、脑卒中、肾脏病发病和死亡的最重要的危险因素。调查显示，高盐饮食显著增加高血压患病风险，盐摄入较高的老陕尤其要注意，成人每天食盐摄入量不超过5g。

今年的宣传主题为18岁以上知晓血压，然而在采访中西安医学院第一附属医院心血管专家张安吉副教授表示，从目前门诊情况看，高血压患者年轻化十分突出，40岁甚至二三十岁的患者比例逐渐增加。很多年轻人是继发性的高血压，因为现代人生活方式的改变，油腻高盐饮食导致的肥胖，以及心理因素等。另外，年轻人患有代谢综合征也导致了高血压提前发病。建议18岁及以上成人定期自我监测血压，至少每年测量1次血压，关注血压变化。积极提倡高血压患者在家庭开展自测血压和自我管理，血压达标且稳定者，每周自测血压1次。血压未达标或不稳定者，应增加自测血压的次数。

“限制食盐摄入，成人每天食盐摄入量不超过5g。这一点对老陕来说尤其重要，高盐饮食显著增加高血压患病风险，而我们的饮食中盐的摄入量太高，为了健康一定要逐渐降下来。少吃快餐，尽量在家中就餐，可利于控制脂肪、盐和糖的摄入量。”张安吉副教授表示，此外，高血压的预防还要坚持运动，经常性的身体活动可预防和控制高血压，如健走、游泳、太极拳、家务劳动等，活动量一般应达到中等强度。

对于高血压的治疗，专家提示，大部分高血压属于原发性高血压，一般不能根治，需要长期服药治疗。不要盲目相信非法广告或伪科学宣传，不能用保健品、保健理疗或食疗替代降压药治疗。绝大多数患者需要长期和规律服用降压药，降压治疗要达标。高血压患者要学会自我健康管理，认真遵医嘱服药，经常测量血压和复诊，降低心脑血管病发生的风险。