控烟行动倡议：主动远离烟草危害 做自己健康的责任人

人民网北京10月24日电（王国菁）今日，由国家卫生健康委和北京市人民政府共同主办的“健康中国行动（2019-2030年）控烟行动主题推进活动暨青少年控烟专项行动启动仪式”在京举行。

参加活动的有健康中国行动控烟行动相关部门单位、国际组织、医务人员、学校师生、控烟志愿者、新闻媒体等代表约650人。

国家卫生健康委副主任李斌出席活动并发表讲话称，党中央、国务院高度重视人民群众健康，控烟行动的实施彰显了加大控烟力度，营造无烟环境，保障人民健康的决心和信心。

《健康中国行动（2019-2030年）》指出，烟草烟雾中含有多种已知的致癌物，有充分证据表明吸烟可以导致多种恶性肿瘤，还会导致呼吸系统和心脑血管系统等多个系统疾病。根据世界卫生组织报告，每3个吸烟者中就有1个死于吸烟相关疾病，吸烟者的平均寿命比非吸烟者缩短10年。

李斌强调，要动员全社会各行业、各部门，落实每个单位、家庭、个人的健康责任，打好控烟组合拳。要坚持预防为主，每个人都做自己健康的第一责任人，要践行大卫生大健康的发展理念，协同推进，确保控烟行动各项措施落实落细落地。

活动上，中国工程院院士王陇德宣读《控烟行动主题推进活动倡议书》（以下简称《倡议书》），成立“控烟行动媒体工作坊”，同时，启动青少年控烟专项行动，明确今后一段时间拟采取主题宣传、专项治理、督导检查等措施，切实营造青少年远离烟草的良好环境。

《倡议书》指出，控烟是全球公认的、针对单一危险因素进行预防控制的最有效措施。为推进控烟行动，现向全社会发出倡议：主动远离烟草危害，做自己健康的第一责任人。

附：控烟行动主题推进活动倡议书

控烟行动主题推进活动倡议书

烟草烟雾中含有数百种有害物质，几乎对人体的各个脏器都会造成损害。全世界前8位死因中，有6种与吸烟有关。我国每年有100多万人死于吸烟和二手烟暴露导致的相关疾病。吸烟带来的健康和经济损失巨大，已经成为最严重的公共卫生问题之一。控烟是全球公认的、针对单一危险因素进行预防控制的最有效措施。为推进控烟行动，现向全社会发出倡议：主动远离烟草危害，做自己健康的第一责任人。

一、不吸烟。自觉养成不吸烟的个人生活习惯，有益于健康；不让别人吸二手烟也是一种高尚社会道德的具体体现。

二、不要尝试吸烟。倡导每个人主动了解烟草危害知识，养成健康文明的无烟生活方式，做到我的健康我做主。青少年要勇于拒绝第一支烟，主动远离电子烟，争做“不吸烟、我健康、我时尚”的一代新人。

三、不在公共场所吸烟。吸烟者应当尊重他人的健康权益，遵守公共场所文明行为规范，自觉维护无烟环境。为了自身健康，积极劝阻他人不要在公共场所吸烟，主动对二手烟说“不”。公务人员、医务人员和教师要发挥带头示范作用，特别是领导干部要严格遵守2013年中办、国办发布的《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》精神，带头在公共场所禁烟。

四、及早戒烟。戒烟越早越好。尚无确凿证据表明电子烟可以帮助戒烟。如需要，可通过戒烟热线和戒烟门诊获得专业帮助。

五、积极参与控烟。控烟需要社会各界广泛参与。希望每个人都成为控烟“志愿者”，为保护自身和他人健康贡献力量。鼓励机关、各类企事业单位员工共建无烟工作环境。倡导婚丧嫁娶无烟习俗，朋友交往不敬烟、过年过节不送烟。

健康中国控烟行动是利国利民的良策，是一项伟大的系统工程，需要全社会的共同努力。让我们大家携起手来，共同营造“人人关注控烟、人人参与控烟、人人享有健康”的良好氛围，为建设健康中国努力奋斗！

健康中国行动控烟行动工作组

2019年10月24日