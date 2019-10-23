高血压辅助决策研究在兖矿新里程总医院正式启动

2018年11月17日，国家心血管病中心中国医学科学院阜外医院牵头实施的高血压辅助决策研究在兖矿新里程总医院（下称“兖矿总医院”）启动。有业内人士指出，这对于兖矿总医院正在打造的慢病管理中心与内生型三级诊疗体系，是全新的起点和机遇。

培训会上，高血压辅助决策系统（下称“LIGHT研究”）课题负责人郑昕教授带领团队授课培训。兖矿总医院院长张传军、党委书记杨传华等出席会议。

据介绍，这一项目在山东省的启动，得到了新里程医院集团、兖矿总医院及其下属的社区卫生服务机构的支持。近100名来自兖矿总医院的分院和社区的基层医务工作者积极响应，参加了此次培训。LIGHT研究，由中国医学科学院医学与健康科技创新工程资助，国内外领域专家参与设计，旨在通过开发并评价智能化的高血压辅助决策系统，为探索适合我国基层的简单、有效、实现高血压标准化均质化管理提供新的思路和依据。

兖矿总医院张传军院长表示：“高血压辅助决策研究项目得以在总医院落地，标志着总医院的高血压病防治工作进一步向基层延伸、向科研延伸、向国家队延伸，对于我们提高技术能力、强化基层服务能力、优化分级诊疗体系具有重要意义。”他指出，“下一步，我们将致力于以总医院为中心，各大分院社区为侧翼，形成病人-社区-总医院的三级管控模式，为病人建立数字化健康档案和家庭健康解决方案，率先推行高血压管理，进而推广其他相关慢病管理。”

郑昕教授详细介绍了研究的整体背景、方案设计及实施要点，同时提出对于数据真实性和科学性的严格要求。随后，她对《国家基层高血压防治管理指南》作了概述，包括基层高血压管理要求、高血压诊断标准、药物治疗方案，以及转诊和长期随访等。

在本次启动会之前，国家心血管病中心LIGHT研究项目组一行在兖矿总医院的14家分院和社区调研，深入了解基层医疗机构高血压管理的现状，“高血压是我国目前最沉重的慢病负担，基层是高血压防控的主战场，而我国基层卫生医疗体系面临的在人员、医疗投入、信息系统等方面的困难给高血压的管理带来诸多挑战。”郑昕教授表示，对于社区医疗机构，缺乏灵活的体制机制，是与“缺少优质医疗资源”并行的另一大难题。过去2个月中，已经有2/3的社区卫生服务站完成业务重塑，提出新的激励机制和发展模式，下一步将实现专科化聚焦与标准化运营。（新里程医院集团供稿）