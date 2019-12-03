专家：让青少年远离烟草和电子烟是控烟的关键

日前，国家卫健委官网以青少年控烟工作相关主题推出一期在线访谈。访谈中指出，我国一半以上的吸烟者在20岁以前就开始吸烟。专家表示，让青少年远离烟草和电子烟是控烟的关键。

“青少年处在身心发育的重要时期，他们有比较强烈的好奇心，对吸烟造成的长期慢性危害的认识还不够。”在访谈中，中国控烟协会副会长廖文科表示，青少年时期是行为习惯养成的关键时期，一旦开始吸烟，极易形成终身吸烟的陋习，对身体造成持续性危害。

根据世界卫生组织报告，吸烟者的平均寿命比非吸烟者缩短10年。对于青少年而言，烟草烟雾产生的危害更令人担忧。青少年正处在生长发育时期，吸烟对青少年骨骼发育、神经系统、呼吸系统及生殖系统发育都有不同程度的影响。且由于青少年时期各系统和器官的发育尚不成熟，其对外界环境有害因素的抵抗力弱，更容易吸收有毒物质，从而损害身体的正常生长和器官的健康。

无论是烟草还是电子烟，绝大多数都含有强成瘾性的尼古丁。国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院胸外科副主任医师李勇表示，虽然尼古丁本身并不致癌，但它可能起到“肿瘤诱发物”的作用，可能参与恶性疾病和神经退化的生物过程。目前已有充分的证据表明吸烟可导致多种恶性肿瘤、呼吸系统和心脑血管系统等多个系统疾病，并对人的生育功能、胎儿幼儿发育等都存在着严重的不利影响。

“吸烟会影响青少年的正常发育，特别是影响性激素水平。吸烟会使睾丸酮分泌下降，使精子减少、发生畸形，影响生育。此外还对男性性功能的危害严重，可以导致阳痿、早泄等。如果孕妇吸烟，则子代在成年后精子质量也有明显异常，而且与孕妇吸烟量、吸烟时间相关。”中国性学会会长、北京大学第三医院男科及人类精子库主任姜辉教授表示。

专家们表示，希望更多青少年关爱自己的生命，成为自己健康的第一责任人。选择健康生活方式，不吸烟，终生远离烟草和电子烟。（记者王秉阳）