胸口隐痛 或是冠心病预兆

西安交通大学第二附属医院 心内科副主任医师 寇惠娟

心脏作为人体发动机，是我们人类最重要的器官，一旦出问题，就会引发严重的后果。本周二，西安交通大学第二附属医院心内科寇惠娟副主任医师受邀，通过健康热线为广大读者解答了心脏病防治的相关问题，现将部分内容摘录如下：

问：我今年37岁了，经常胸口疼、气短后背痛，胸口痛起来会达到半个小时。这种状况是不是心脏病呢？

专家：这种情况考虑有冠心病、心绞痛的可能，建议到正规医院心血管内科就诊，做心脏彩超及发病时候的心电图、心肌酶等。平时要注意劳逸结合，避免过于劳累或者情绪激动 ，保持大便通畅，避免受凉感冒，避免进食过饱，保持心态平稳，睡眠充足。

问：老人今年74岁了，有心脏病、高血压以及糖尿病，这种状况可以做微创支架吗？

专家：根据您的描述情况，如果有心脏病/心肌梗塞的话，需要放支架，一般在积极控制血压血糖的同时，配合放置支架是没有问题的。 建议到医院心内科检查一下，做个冠脉的CTA，明确下狭窄梗塞的血管，再考虑做一个冠脉造影，然后放置支架。

问：我老公昨天晚上突然晕倒失去意识有几秒时间，心跳好像也放慢了速度，同时说有点难受，过了会又好了。睡觉时伴有憨声，像他这样的情况是不是得了心脏病？

专家： 通过您的症状叙述，考虑您老公的情况是低血糖、贫血，或者心脏方面的疾病，建议做一个心脏彩超，或者心脏24小时监护，监测一下，平时要保持情绪稳定，尽量不熬夜，平时注意加强锻炼身体。