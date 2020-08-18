劳力诱发、休息缓解！当心冠心病“伪装”成胃病

当身边人对你说：我的胃疼是老毛病了，你会给他提哪些建议？少吃辛辣的、别吃生冷的、还是多喝热水？但你可能想不到，这个朋友有可能患的根本不是胃病。

最近，首都医科大学附属北京胸科医院心脏中心门诊，来过一位“胃疼”六年的病人。患者是个木匠，平时一旦干活多了，就觉得嗓子眼儿发紧，胃里“顶着”，胀得慌，但他把手里的活放下，休息大概十几分钟，就没事了。没事了就接着干活，累了又觉得胃难受，吃胃药顶一顶，如此反复循环。就这样吃了六年胃药，胃疼不但没有解决，反而发作越来越频繁了，从前干大半天的活儿才觉得胃难受，现在干一会儿就难受得不行。他终于觉得顶不住了。

劳力诱发，休息缓解，这是很典型的劳力性心绞痛。

果不其然，对患者进行心脏冠脉造影的检查发现，患者回旋支血管大概有50%左右的狭窄，中段有的位置几乎就剩一条线了，出现大约95%甚至99%的狭窄。一旦患者血的需要量很大的时候，也就是干体力重活的时候，这根支血管肯定不可能做到很充分地供血。

此外，右冠脉也是一个全程的病变，从近段到中段都是病变，估计狭窄80%左右。这两支血管都需要进行处理，因为只有这样，才能够确保他的血流量充分的供应。

说到这里，可能有人要问了，为什么心肌缺血会导致胃疼呢？

一个比较直观、但不完全准确的方法帮助大家理解：心脏在胸腔里，正好是“坐在”肝脏和胃的上边。心脏的右冠脉，它负责心脏右边下边区域的供血；回旋支负责供应心脏左边下边区域。而这两个区域，合起来正好相当于心脏靠下的位置。如果心脏下边这个地方缺血了，就有可能会刺激到膈肌，大脑便会认为是胃出了毛病。但其实是心肌缺血，是心脏本身出了毛病造成的一种错觉。

明确病因，治疗便是常规的了。回旋支和右冠脉分别置入支架，可以看到，患者血管真真正正的形态，血流很充分地流过来。术后医生询问患者，他也能明显体会到，以前能够轻而易举就诱发出症状的劳累程度，现在也没有问题了，从这个角度也证明，干预两支血管的策略是完全正确的。

心绞痛症状千奇百怪，该怎样分辨呢？

从身体的调节机制来讲，病因不一定就在我们身体感到疼痛、不适的那个部位，也可能是心肌缺血造成的虚假信号。心血管系统，特别是冠脉供血系统缺血，很大一部分患者的症状，是很常见的、心前区的难受。但不论症状多么奇怪，位置多么离谱，一定不要忘了心肌缺血有一个很大的特点——劳力诱发，休息缓解。

一旦症状符合这个特点，就需要警惕起来了。因为这个事情想错了没关系，可一旦没想到，后果往往会非常严重。

文/吴航宇（北京胸科医院）